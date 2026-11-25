الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن تعاون استراتيجي مع شركة «كوني» (KONE)، المتخصصة عالمياً في حلول التنقل داخل المباني وإدارة حركة الأفراد، بهدف استكشاف فرص تطوير حلول التنقل الحضري المستدام وابتكارات المباني الذكية والتقنيات القائمة على البحث العلمي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وجرى الإعلان عن مذكرة التفاهم بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، خلال فعاليات «الشارقة محطة المستقبل – الاستدامة 2026»، حيث تحدد المذكرة إطاراً للتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة، والاستفادة من منظومة الابتكار في الإمارة.

ويهدف التعاون إلى استكشاف فرص توظيف خبرات «كوني» في تطوير حلول آمنة ومستدامة وفعالة لتنقل الأفراد داخل المباني والبيئات الحضرية، بالتكامل مع القدرات البحثية والابتكارية للمجمع، من خلال مبادرات بحثية وتطويرية وعروض تجريبية للتقنيات الحديثة ومشاريع لإثبات المفهوم.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن التعاون مع «كوني» يمثل إضافة إلى منظومة الابتكار في الشارقة، من خلال الاستفادة من خبراتها العالمية في مجال التنقل الحضري المستدام، وربط الشركات الصناعية الرائدة بالباحثين والمبتكرين ومطوري التكنولوجيا لتسريع تطوير حلول عملية تدعم بناء مدن أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة بيئياً.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في المجمع، إن الشراكة تعكس التزام المجمع بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، وتوفر فرصاً جديدة لتبادل المعرفة ودعم البحوث التطبيقية وتطوير حلول تسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

من جهته، قال هادي نمر، العضو المنتدب لشركة «كوني» في دولة الإمارات، إن التكنولوجيا تكتسب قيمتها الحقيقية من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الواقعية، مشيراً إلى أن التعاون مع المجمع يتيح الجمع بين الخبرات الصناعية والأفكار الجديدة، واستكشاف فرص تسهم في تطوير مبانٍ وبيئات حضرية أكثر ذكاءً واستدامة.

وقال مروان رحجي، المدير العام لشركة «كوني» في الشارقة، إن المطورين العقاريين ومالكي المباني يتجهون بصورة متزايدة إلى تحسين أداء المباني والحد من تأثيرها البيئي، موضحاً أن الشركة تعمل على تلبية هذه المتطلبات من خلال خدمات تركيب المصاعد والسلالم المتحركة وصيانتها وتحديثها، بما يعزز أداءها وكفاءتها طوال دورة حياتها مضيفا أن التعاون مع المجمع يتيح ربط خبرات الشركة في السوق بالتقنيات الناشئة، واستكشاف أساليب جديدة لتطوير مبانٍ أكثر كفاءة واستدامة.

ويتضمن التعاون تنظيم ورش عمل وجلسات متخصصة بمشاركة الخبراء، ولقاءات حوارية مع ممثلي القطاع الصناعي وزيارات فنية، إلى جانب بحث فرص إطلاق مبادرات مشتركة والمشاركة في المشاريع والبرامج والفعاليات ذات الصلة.

كما يستهدف التعاون تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والباحثين والشركات الناشئة والصناعية والمؤسسات الحكومية ضمن منظومة المجمع، بما يدعم تحديد مجالات جديدة للبحوث التطبيقية وتشجيع التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وإتاحة الفرصة لتقييم التقنيات المبتكرة واختبارها في بيئات عملية.