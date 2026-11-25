داكار في 25 نوفمبر/ وام/ ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ نيانغ، وزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج بجمهورية السنغال، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والسنغال، التي عُقدت في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية من البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير علاقاتها مع جمهورية السنغال، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، ويسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

وتأتي الدورة الثالثة للجنة المشتركة استكمالاً للدورتين السابقتين اللتين عُقدتا في داكار عام 2015 وفي أبوظبي عام 2019، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة بينهما وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.