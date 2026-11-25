الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ سجل أكثر من 130 ألف شاب وشابة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في تخصص "الذكاء الاصطناعي من أجل التوظيف، الذي طورته شركة نفط الهلال بالشراكة مع "إدراك"، المنصة المتخصصة في التعليم الإلكتروني في العالم العربي.

وسجل التخصص المكون من أربع دورات تعليمية تُدرَّس باللغة العربية أكثر من 130 ألف مشاركة خلال شهرين من إطلاقه ما يعكس الطلب القوي بين الشباب في العالم العربي على اكتساب مهارات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم وفرصهم في سوق العمل وتتنوع فئات المتعلمين بين طلاب جامعيين وموظفين شباب من مختلف دول المنطقة.

ويقدم هذا التخصص المتاح بالمجّان تدريباً عملياً على أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصياغة الأوامر بكفاءة وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات وظيفية وقطاعات مختلفة إعداداً للشباب العرب لتوظيف الذكاء الاصطناعي بثقة أعلى وفعالية أكبر في بيئة العمل.

ويستمر البرنامج بجذب المشاركين من مختلف أنحاء المنطقة نسبة كبيرة منهم من مصر والسعودية والأردن والجزائر، وحصد مشاركة لافتة من العراق ودول أخرى من المنطقة أكثر من نصف المشاركين إناث، كما تتنوع الدرجات التعليمية والوظيفية للمشاركين فنصفهم تقريباً خريجو بكالوريوس وربعهم معهم شهادة ثانوية عامة ويقدم البرنامج شهادات إتمام للمتعلمين الذين ينهون الدورات الأربعة.

وقال مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال:" تهدف شراكتنا مع إدراك إلى مدّ الشباب بالمهارات التي ستمكنهم من فتح أبواب واسعة نحو فرص أكثر ومستقبل مهني أفضل ويعكس الإقبال القوي على برنامج "الذكاء الاصطناعي للتوظيف" عبر الدول العربية حرصاً واستعداداً لدى الشباب لاكتساب هذه المهارات المتقدمة التي باتت في الحقيقة أساسية للنمو والنجاح في سوق العمل في المستقبل ونحن ملتزمون بوضع مفاتيح هذه الأبواب في متناول شبابنا لتمكينهم من الازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم".

من جانبه، قال باسم سعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة رانيا ورئيس مجلس إدارة منصة إدراك:" يُبيِّن التفاعل الشديد مع برنامج "الذكاء الاصطناعي للتوظيف" أن الشباب العربي في جميع أنحاء المنطقة يَنشُدون بشغف فرصاً تعليمية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم تكون متاحة بسهولة لهم ويمكنهم تطبيقها مباشرة في حياتهم المهنية وبتوفير تدريب عملي على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية وبالمجان يمنح هذا البرنامج التخصصي المشاركين من خلفيات تعليمية متنوعة الثقة لاستخدام هذه الأدوات بصورة منتجة ومسؤولة ونحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع نفط الهلال لجعل التعلم جسراً نحو فرص العمل والنجاح".

ويأتي تخصص "الذكاء الاصطناعي من أجل التوظيف" استكمالًا للتعاون الممتد بين الطرفين في مجال التوظيف، بما في ذلك تخصص "بوصلة الحياة المهنية" الذي أسهم في تدريب 1.3 مليون شاب وشابة في العالم العربي على مجموعة من المهارات الأساسية لسوق العمل بما في ذلك التواصل باللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية والتواصل المهني وكتابة السيرة الذاتية والاستعداد لمقابلات العمل ومن خلال هذه البرامج تواصل شركة نفط الهلال وإدراك جهودهما في مدّ الجسور بين التعليم والتوظيف وتزويد الشباب بأدوات عملية تساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتطور والمنافسة فيه.