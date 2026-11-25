الشارقة في 25 نوفمبر / وام /حصلت أكاديمية الشارقة للتعليم على اعتماد «مؤسسة عمل معتمدة صديقة للطفل والعائلة» للفترة 2026–2029 من مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع لهيئة الشارقة الصحية تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة مؤسسية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها وتتبنّى سياسات وممارسات داعمة لجودة الحياة.

جاء الاعتماد عقب تقييم استند إلى 4 معايير رئيسية هي الاستدامة والابتكار والشمولية والثقافة المؤسسية وشمل التقييم السياسات والممارسات الداعمة للأسرة وتهيئة المرافق وتيسير الوصول إلى الخدمات ودور القيادة في بناء ثقافة مؤسسية تستجيب للاحتياجات المتنوعة.

وقالت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم إن رعاية الطفل وتمكين الأسرة نهج راسخ في رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبناء مجتمع متماسك ومستدام تعزّزه جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في دعم الأسرة والارتقاء بجودة حياتها.

وأضافت نؤمن في أكاديمية الشارقة للتعليم بأن جودة التعليم تبدأ من جودة البيئة التي يتعلّم ويعمل فيها الإنسان وأن دعم الأسرة مسؤولية مؤسسية ينبغي أن تنعكس في سياساتنا وممارساتنا وقراراتنا ومن هذا المنطلق نحرص على أن تمتد جهودنا لتشمل موظفينا وأعضاء هيئتنا الأكاديمية وطلبتنا ولا سيما من لديهم مسؤوليات أسرية بما يمكّنهم من مواصلة مسيرتهم المهنية والأكاديمية مع الوفاء بمسؤولياتهم الأسرية.

وأكدت أن هذا الاعتماد يمثّل محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للأكاديمية ودافعاً لمواصلة تطوير السياسات والخدمات والمرافق الداعمة لجودة الحياة وترسيخ نموذج مؤسسي يجمع بين التميّز الأكاديمي والرفاه والمسؤولية المجتمعية.

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