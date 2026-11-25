الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في فعاليات الدورة الـ47 من معرض الخمسة الكبار "Big 5 Global" الذي تستضيفه دبي .

وتأتي مشاركة الغرفة للعام السادس على التوالي من خلال منصة عرض ضمت عددا من الشركات العاملة في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد بما يعكس تنوع المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها الشركات المحلية ويتيح لها فرصة استعراض قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها المبتكرة أمام نخبة من المصنعين والموردين والمستثمرين والمطورين العقاريين وصنّاع القرار وسط مشاركة عالمية قياسية ضمت أكثر من 1800 عارض من أكثر من 60 دولة ونحو 20 جناحاً دولياً وتستقطب أكثر من 65 ألف متخصص وصانع قرار ومستثمر من مختلف أنحاء العالم.

وأكد عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي امتداداً لنهجها الاستراتيجي في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز حضور شركات الشارقة في المحافل والمعارض الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة عالمية مهمة للتعريف بقدرات الشركات المحلية ومنتجاتها وخدماتها وإبراز ما تتمتع به من جودة وتنافسية وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن غرفة الشارقة تحرص على المشاركة الفاعلة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، لافتاً إلى أن المشاركة في المعرض فرصة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية واستكشاف فرص التعاون والشراكات والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات والتوجهات التي ترسم مستقبل قطاع البناء والتشييد.

وتوفر المشاركة في المعرض منصات ترويجية وتسويقية للشركات العاملة في إمارة الشارقة لمساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات تجارية مستدامة إلى جانب التعريف بالمقومات الصناعية والاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة وسعياً لاستفادة الشركات من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية باعتبار أن قطاع البناء والتشييد يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة والمرتبطة بالعديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية الأمر الذي يجعل من دعم غرفة الشارقة للشركات العاملة فيه وتعزيز تنافسيتها عاملاً مهماً في تنشيط سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الأعمال والاستثمارات في إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستعرض الشركات المشاركة ضمن جناح الغرفة باقة من الحلول والمنتجات المتوافقة مع معايير الجودة والاستدامة البيئية شملت الخرسانة المتطورة وأنظمة العزل الحراري والتشطيبات الحديثة والمنتجات المعدنية والرخام والأحجار إلى جانب أنظمة التبريد والتكييف وحلول إدارة المرافق وتقنيات البناء الرقمي وهي تقنيات تواكب التوجهات العالمية المتسارعة نحو العمارة الخضراء والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية.