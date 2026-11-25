عجمان في 25 نوفمبر/وام/ نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان جلسة معرفية بعنوان «سياسات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، ضمن برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات الحكومية.

هدفت الجلسة إلى إثراء الحوار المعرفي حول التوجهات والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة وانعكاساتها على العمل الحكومي.

وقدّمت الجلسة الدكتورة ساندرا كنوتسون، المتخصصة في العلوم البيئية والاستدامة، حيث استعرضت الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب دور السياسات الحكومية ومؤشرات الأداء في دعم التوجهات المستدامة وقياس التقدم المحرز في تحقيقها.

وشهدت الجلسة حوارات وتطبيقات تفاعلية تناولت سبل دمج مبادئ الاستدامة في السياسات والقرارات الحكومية، وأتاحت للقيادات الحكومية تبادل الرؤى والخبرات حول تطبيقاتها في العمل الحكومي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج المعارف الاستراتيجية، الذي تنفذه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإثراء الحوار الاستراتيجي بين القيادات الحكومية حول القضايا ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.