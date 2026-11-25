بيروت في 25 نوفمبر/ وام/ التقى معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، في السراي الحكومي ببيروت، اليوم، وذلك خلال زيارته إلى لبنان على رأس وفد يضم ممثلين عن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركتي طاقة ومصدر، وبحضور سعادة فهد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية.

ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وتمنياتهما لبلاده وشعبه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وركّز الاجتماع على استكشاف سبل التعاون بين البلدين، ولا سيّما في قطاع الطاقة والكهرباء، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.

كما تناول اللقاء أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، واستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات، في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.