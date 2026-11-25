دبي في 25 نوفمبر /وام/ أعلن بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني بشكل مشترك أنهما وعقب موافقة مجلسي إدارتيهما، وقّعا اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن البنكين اليوم، سيتم سداد المقابل بالكامل من خلال إصدار بنك دبي الإسلامي أسهمًا عادية جديدة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني.

وتجمع هذه الصفقة بين مؤسستين متكاملتين في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد لإنشاء مجموعة مصرفية إسلامية أكبر وأكثر تنوعاً، تتمتع بقدرات أكبر ومتميزة لخدمة العملاء، والاستثمار في الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعند إتمام الصفقة، سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً مهماً في بنك دبي الإسلامي، مما يضيف قيمة كبيرة لهذه الشراكة، بفضل حضوره في السوق، وانتشاره العالمي، ومكانته كأكبر مؤسسة مالية في دبي.

وتعد هذه الصفقة دليلاً على رؤية دبي ومبادراتها المستمرة لخلق شركات رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. كما تمثل خطوة مهمة في تطوير دبي كمركز عالمي للتميز في مجال التمويل الإسلامي.

ولا يزال إتمام عملية الاستحواذ رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة.

واستناداً إلى المعلومات المالية كما في 30 سبتمبر 2026، سيبلغ إجمالي أصول بنك دبي الإسلامي بعد إتمام الصفقة حوالي 585 مليار درهم، مما يعزز مكانته كأكبر مجموعة مصرفية إسلامية في الإمارات العربية المتحدة ويجعله ثاني أكبر مجموعة مصرفية إسلامية مدرجة في البورصة عالمياً من حيث إجمالي الأصول.

ويهدف هذا الجمع إلى توحيد قوة بنك دبي الإسلامي في مجال الخدمات المصرفية للشركات مع خبرة الإمارات الإسلامي الراسخة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والودائع.

وستعمل هذه الأعمال مجتمعة على إنشاء منصة أوسع نطاقاً لتلبية احتياجات التمويل والادخار والمدفوعات والاستثمار للأفراد والشركات والمؤسسات.

كما سيدعم هذا التوسع الاستثمار المستمر في القدرات الرقمية والمنتجات وتقديم الخدمات، مع توسيع قدرة المجموعة على تمويل الشركات والمشاريع التي تساهم في تنمية دبي والإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لبنك دبي الإسلامي، من المتوقع أن تسرع عملية الاستحواذ من وتيرة النمو من خلال دمج محركات المنتجات، وقاعدة عملاء أوسع، وقاعدة تمويل أقوى.

ومن شأن قاعدة الودائع القوية للإمارات الإسلامي أن تعزز مزيج مصادر التمويل للمجموعة مجتمعة. ومن المتوقع أن تؤدي قاعدة الودائع الأوسع نطاقاً، إلى جانب الفرص المتاحة لتحسين تكاليف التمويل، إلى تحسين كفاءة التمويل ودعم هوامش التمويل الصافية، كما سيستفيد بنك دبي الإسلامي من دخول بنك الإمارات دبي الوطني إلى رأس ماله بصفته مساهماً استراتيجياً وهاماً.

أما بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، فإن المقابل الكامل بالأسهم سيمكّن البنك ومساهميه من المشاركة في النمو المستقبلي للكيان الموحد، وإمكانات خلق القيمة، والتوزيعات المستقبلية.

ومن المتوقع أن تخلق هذه الصفقة فرصاً لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقاسم البنية التحتية، وتحسين شبكة الفروع، وتبسيط العمليات.

ومن المتوقع أن توفر المنتجات التكميلية وعلاقات العملاء فرصاً إضافية لتحقيق الإيرادات من خلال البيع المتبادل عبر المنصة الموسعة.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المزايا الربحية وتوليد رأس المال العضوي بمرور الوقت، مما يعزز قدرة الأطراف على الاستثمار في النمو وتحقيق عوائد أعلى ومستدامة للمساهمين.

ومن المتوقع أن تتحقق الفوائد المتوقعة تدريجيًا بعد إتمام الصفقة، وتظل رهنًا بنجاح عملية التكامل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الصفقة تمثل فرصة مهمة لدبي لإنشاء مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، تتمتع بالحجم والقدرات والطموح اللازمين لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، ومن خلال الجمع بين مؤسستين مصرفيتين إسلاميتين متكاملتين للغاية، سيؤدي هذا الجمع إلى إنشاء مؤسسة أقوى لخدمة العملاء، ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في النمو المستمر لدبي.

وأضاف سموه: لقد كان مصرف الإمارات الإسلامي جزءاً مهماً من مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل هذه الصفقة فصلاً مهماً في تطوره. وتعكس ملكيتنا في بنك دبي الإسلامي بعد الاستحواذ التزامنا الاستراتيجي طويل الأمد تجاه المؤسسة وثقتنا في مستقبلها. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة دبي لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية ودعم خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمي المؤسستين.

وقال فاضل عبد الباقي آل علي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، إن اليوم يمثل لحظة فارقة بالنسبة لبنك دبي الإسلامي وللتمويل الإسلامي، وبعد أن كان بنك دبي الإسلامي رائدًا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية منذ 50 عامًا باعتباره أول بنك إسلامي في العالم، يخطو البنك الآن الخطوة التحولية التالية في هذه الرحلة من خلال إنشاء قوة لا منازع لها في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وتعزز عملية الاستحواذ هذه مكانة بنك دبي الإسلامي باعتباره أفضل بنك إسلامي في العالم، حيث يتمتع بالحجم والقوة والانتشار اللازمين للتنافس مع أكبر المؤسسات المالية عالمياً وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، كما أنها تعزز مكانة دبي باعتبارها العاصمة العالمية للتمويل الإسلامي، وتضع كل ثقل بنك دبي الإسلامي الأقوى في خدمة مستقبل الإمارة، تماشياً مع رؤية قيادتنا الحكيمة.

وتخضع الصفقة للشروط المطلوبة والموافقات التنظيمية، بما في ذلك الموافقات النهائية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة سوق المال، والسلطات الأخرى ذات الصلة، والحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين.

وتقوم شركة ميريل لينش إنترناشونال، الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، بدور المستشار المالي لبنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بهذه الصفقة، بينما تقوم شركة التميمي وشركاه المحدودة بدور المستشار القانوني لبنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بهذه الصفقة، كما تقوم شركة ديلويت للخدمات المهنية - مركز دبي المالي العالمي بصفتها مستشار العناية الواجبة المالية لبنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بهذه الصفقة، ومُقيّم معتمد من هيئة سوق المال.

وتقوم شركة جيه. بي. مورغان سيكيوريتيز بدور المستشار المالي لبنك الإمارات دبي الوطني فيما يتعلق بهذه الصفقة، بينما تقوم شركة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني لبنك الإمارات دبي الوطني فيما يتعلق بهذه الصفقة، وتقوم شركة "غرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة" بدور مستشار العناية الواجبة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني فيما يتعلق بهذه الصفقة.