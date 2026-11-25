العين في 25 نوفمبر /وام/ واصلت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال شهر نوفمبر الجاري، تنفيذ برامج ومبادرات ثقافية ومجتمعية متنوعة، في إطار رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة، واستدامة المعرفة، وتنمية مهارات الأجيال الناشئة، وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الأسري، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وشكلت مشاركة الجمعية في مهرجان العين للكتاب 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر، إحدى أبرز محطات أجندتها الثقافية، حيث شاركت من خلال برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي والمكتبة المتنقلة الذكية، تأكيداً لرسالتها في نشر ثقافة القراءة وتعزيز دور المعرفة في بناء الإنسان واستشراف المستقبل.

وضمن فعاليات المهرجان، نظم برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي محاضرة بعنوان "القراء والاستدامة في درب العلم"، قدمتها الأستاذة موزة القبيسي، المستشار الثقافي لرئيسة مجلس الإدارة، على مسرح استاد هزاع بن زايد الرياضي بمدينة العين، بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة المعرفية وترسيخ أهمية القراءة والتعلم المستمر في بناء مجتمع واعٍ ومبدع.

كما برزت المكتبة المتنقلة الذكية كإحدى المبادرات النوعية للجمعية خلال المهرجان، من خلال حضورها المستمر طوال أيامه، وإتاحتها تجربة قرائية مبتكرة لمختلف الفئات العمرية، تجمع بين المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز ثقافة القراءة وتحويلها إلى سلوك مجتمعي مستدام.

وتضمنت أجندة المكتبة المتنقلة الذكية خلال نوفمبر سلسلة مبادرات قرائية في عدد من المعالم الثقافية والتراثية بمدينة العين، شملت مبادرة "صفحة وإلهام" في قلعة الجاهلي، ومبادرة "نقرأ معاً»" في واحة العين، وفعالية "موعد مع كتاب" في بيت محمد بن خليفة، بهدف ربط القراءة بالموروث الحضاري الإماراتي وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية.

وفي إطار برنامج "الوراقين"، نظمت الجمعية محاضرة بعنوان "قيم زايد في بناء فكر أجيال الإمارات" بجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدمتها الأستاذة موزة القبيسي، تزامناً مع مهرجان العين للكتاب، بهدف استلهام الإرث الفكري والإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

كما واصلت الجمعية جهودها في تنمية ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة من خلال برنامج "المستثمر"، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبر سلسلة لقاءات تثقيفية بعنوان "رواد أعمال المستقبل" قدمها الدكتور هلال الدرعي لطلبة عدد من المدارس، بهدف تنمية مهارات التفكير الابتكاري والتخطيط للمستقبل.

وفي الجانب الثقافي والتراثي، نظم برنامج "الراوي" مجموعة من الفعاليات القصصية للأطفال، تضمنت قصة تراثية في مدرسة البيرق قدمتها صبيحة الشامسي من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، إضافة إلى قصة "اكتشف نفسك" التي قدمتها شمسة الشامسي في مركز موزة بنت سهيل، بهدف تعزيز الوعي الذاتي وغرس القيم الإيجابية لدى الأطفال وصون الموروث الثقافي.

كما شملت أنشطة برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي فعاليات موجهة لأطفال رياض الأطفال بمدرسة البيرق، إلى جانب المشاركة في أسبوع الطفولة المبكرة 2026 بمدرسة الطموح، دعماً لجهود تنمية المهارات اللغوية والمعرفية لدى الأطفال وتعزيز ارتباطهم المبكر بالكتاب.

ونظمت الجمعية، تزامناً مع "عام الأسرة 2026"، ضمن برنامج "من حلم صغير يولد كون كامل" جلسات توعوية افتراضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومستشفى كند، تناولت موضوعات الصحة النفسية والجسدية للمرأة والأسرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والوعي الصحي والنفسي في المجتمع.