أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة آنا سيلفيا رودريغيز أباسكال، سفيرة جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات.

وتمنّى سعادته للسفيرة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية كوبا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أشادت سفيرة جمهورية كوبا بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، معربةً عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.