المرفأ في 25 نوفمبر /وام/ حصل شاطئ المرفأ على جائزة العلم الأزرق (Blue Flag) للعام الثاني على التوالي تأكيدا على التزام بلدية الظفرة بتطبيق المعايير الدولية في مجالات جودة مياه السباحة والسلامة العامة والإدارة البيئية المستدامة والتوعية المجتمعية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها البلدية في تطوير الشواطئ والارتقاء بمستوى مرافقها وخدماتها بما يسهم في توفير بيئة ترفيهية آمنة ومستدامة للسكان والزوار وتعزيز مكانة الشاطئ كوجهة سياحية وترفيهية جاذبة في منطقة الظفرة.

وأكدت البلدية أن تجديد الحصول على الجائزة يعكس كفاءة منظومة إدارة الشواطئ وفاعلية الإجراءات المتبعة للمحافظة على المعايير البيئية العالمية من خلال المراقبة الدورية لجودة مياه السباحة وتطبيق اشتراطات السلامة والإنقاذ والمحافظة على نظافة الشواطئ وتطوير المرافق والخدمات إلى جانب تنفيذ المبادرات البيئية والبرامج التوعوية التي تسهم في حماية البيئة البحرية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مواردها الطبيعية.

وأوضحت أن المحافظة على هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي تجسد حرصها على ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة انسجاماً مع توجهات إمارة أبوظبي نحو تحقيق تنمية مستدامة توازن بين حماية البيئة وتطوير المرافق السياحية والترفيهية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتعد جائزة العلم الأزرق من أبرز الشهادات البيئية العالمية التي تمنح للشواطئ والمراسي السياحية المستوفية لمجموعة من المعايير الدولية المتعلقة بجودة المياه والسلامة العامة والإدارة البيئية والخدمات والتوعية البيئية بما يعكس التميز في إدارة المرافق الساحلية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال القادمة.