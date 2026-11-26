دبي في 26 نوفمبر/ وام/ بحثت جمعية دبي الخيرية مع منصة "روبلوكس" العالمية سُبُل التعاون في تطوير تجارب تفاعلية تعزّز قيم العطاء والتكافل الإنساني لدى الأجيال الناشئة ،وذلك خلال لقاء عقده سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، رئيس مجلس الإدارة مع محمد أحمد الشيخ المدير العام لشركة "روبلوكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا .

و جاء اللقاء بعد أن أطلقت جمعية دبي الخيرية مؤخرًا لعبتها التفاعلية على منصة "روبلوكس" لتُتيح للاعبين ولا سيما الأجيال الناشئة التعرّف على معاني العطاء والتعاون أثناء اللعب في بيئة تدعمها أدوات الأمان والرقابة الأبوية التي توفّرها المنصة.

وتناول الجانبان سُبُل الاستفادة من هذه التجربة لتقديم محتوى تفاعلي يواكب اهتمامات اليافعين والشباب ويعرّفهم بالمبادرات الإنسانية. وحضر اللقاء من جانب الجمعية كل من المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات وأحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية ومحمود سحلبجي مدير إدارة التكافل المجتمعي والتسويق.

وتحرص جمعية "دبي الخيرية" على تبنّي أساليب مبتكرة واستكشاف أفكار جديدة لترسيخ القيم الإنسانية وتوسيع حضورها في المنصات الرقمية القريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة بما يتيح لهم التعرّف على قيم التكافل والتعاون من خلال تجارب تعليمية قائمة على اللعب ويشجّع مشاركة الأسر في تجارب تعزّز روح العطاء انسجامًا مع توجّهات دولة الإمارات في نشر ثقافة الخير وتنمية الوعي المجتمعي لدى الأجيال الناشئة.