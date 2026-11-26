واشنطن في 26 نوفمبر /وام/ اجتاحت موجات مد بحري مرتفعة استثنائية ، بعض المناطق السكنية الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، لا سيما في سان فرانسيسكو، بفعل عاصفة عاتية في المحيط الهادئ.

وفي خليج سان فرانسيسكو، بلغ منسوب المياه ذروته عند 2.5 متر، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من أربعين عاما، كما اجتاحت الفيضانات عدة مناطق في شمال الخليج، لا سيما في منطقتي "ميل فالي" و"لاركسبور".

وعلى ساحل المحيط الهادئ ، ألحقت أمواج عاتية أضرارا برصيف بحري وغمرت محاور طرقية ومنازل في مدينة "باسيفيكا". وفي بلدة "كينغ سالمون" شمال الولاية، باشرت السلطات المحلية عملية إجلاء للسكان.

وأبقت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية على حالة التأهب، محذرة مستعملي الطريق والمتنزهين من أمواج قوية قد يبلغ علوها 9 أمتار.

-خلا-