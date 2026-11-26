رأس الخيمة في 26 نوفمبر/وام/ شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وشركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ورفع كفاءة خدمات الماء والكهرباء المقدّمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة.

جرى توقيع المذكرة أمس في مركز رأس الخيمة للمعارض "إكسبو"، على هامش افتتاح سموه النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، التي تُقام برعاية سموه، وتستضيفها بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع "الاتحاد للماء والكهرباء ".

تم توقيع المذكرة بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث وقعها نيابة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وعن شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، سعادة يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة.