أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ اطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، على أحدث الابتكارات والأبحاث التطبيقية والنماذج المتطورة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته مقر الجامعة في مدينة مصدر بأبوظبي، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التقنية والمعرفية بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

و تعرف معاليه على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الجامعة، وبرامجها البحثية المتقدمة التي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، كما اطّلع على مختبر الروبوتات.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات البحثية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

وأشار إلى حرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الرصد والتحليل الاستباقي، بما يعزز جهود المكافحة والوقاية وحماية المجتمع.

وكان في استقبال معاليه جوني شولويتش، كبير المستشارين ونائب الرئيس بالإنابة لشؤون المشاركة والتواصل الوطني، وروضة المريخي، نائب الرئيس المساعد لشؤون التواصل والمشاركة الوطنية بالجامعة.

وأعرب مسؤولو الجامعة عن اعتزازهم بالزيارة، مؤكدين استعدادها لتسخير إمكاناتها البحثية والعلمية لدعم المؤسسات الوطنية وتطوير حلول ذكية تخدم الأولويات الاستراتيجية للدولة.