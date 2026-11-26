عجمان في 26 نوفمبر /وام/ وقع جهاز عجمان للمحاسبة مذكرة تفاهم مع شركة "PwC" الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، والارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تتضمن مذكرة التفاهم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التدقيق والمحاسبة والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات معرفية يقدّمها خبراء الشركة، وإتاحة فرص التدريب العملي للموظفين، ودعم حصولهم على الشهادات المهنية المعتمدة دولياً، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات في توظيف التقنيات الحديثة وأدوات تحليل البيانات في العمل الرقابي.

وقال سعادة شهاب أحمد آل علي مدير عام الجهاز ، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز جهود الجهاز في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والمهارات المهنية.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص الطرفين على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، القادرة على قيادة مسيرة التطوير في القطاع الرقابي والمالي بالإمارة.