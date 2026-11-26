عجمان في 26 نوفمبر /وام/ اعتمدت حكومة عجمان "الإطار المرجعي لسلامة الطالب في إمارة عجمان"، الذي يؤسس لمنظومة متكاملة ومستدامة للحماية والرعاية، تضع سلامة الطالب في صميم السياسات والقرارات والخدمات المرتبطة بتجربته التعليمية، ويرسخ مفهوماً شاملاً لسلامة الطالب، يمتد عبر مختلف مراحل رحلته المرتبطة بالتعليم.

ويأتي الإطار، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال اجتماعه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «عجمان 2030 للناس"، والتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية الأطفال والارتقاء بجودة التعليم ورفاهية المجتمع.

كما يأتي في إطار توجهات حكومة عجمان الاستراتيجية نحو تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأجيال.

ويستند الإطار إلى رؤية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للسلامة المدرسية، لتشمل ثماني مراحل مترابطة في رحلة الطالب، تبدأ بالجاهزية في الأسرة، مروراً بالانتقال والتنقل، ومحيط المؤسسة التعليمية، والدخول إليها، واليوم الدراسي، والمرافق والخدمات والأنشطة، والمغادرة، وصولاً إلى العودة الآمنة إلى الأسرة.

ويولي الإطار اهتماماً خاصاً باستمرارية حماية الطالب عند انتقال مسؤولية الرعاية بين مختلف الأطراف، بما يعزز تكامل الأدوار وعدم انقطاع الحماية نتيجة تداخل المسؤوليات، انطلاقاً من قاعدة حاكمة مفادها أن المسؤوليات قد تنتقل بين الأطراف، ولكن حماية الطالب يجب ألا تنقطع.

ويحدد الإطار ثلاثة أبعاد رئيسية لسلامة الطالب، تشمل السلامة الجسدية والحماية من الحوادث والإصابات، والسلامة الصحية بما تتضمنه من التغذية والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، والسلامة النفسية والاجتماعية بما تعززه من الشعور بالأمان والكرامة والانتماء، والحماية من التنمر والعنف والإساءة والإهمال والاستغلال.

وتشمل هذه الأبعاد مختلف البيئات المادية والرقمية المرتبطة بالتجربة التعليمية، بما يراعي احتياجات الطلبة على اختلاف أعمارهم وقدراتهم وظروفهم، ويسهم في توفير بيئة داعمة للتعلم والنمو والمشاركة الآمنة.

ويغطي نطاق الإطار جميع الطلبة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المدرسية في الإمارة، بما في ذلك مراحل رياض الأطفال الواقعة ضمن النظام المدرسي.

ويرتكز الإطار على سبعة مبادئ حاكمة، تتمثل في أولوية سلامة الطالب في بيئة تعليمية آمنة للجميع، والوقاية والاستباقية، واستمرارية الحماية، والرعاية المتناسبة والمسؤولية المتدرجة، والمسؤولية المشتركة والواضحة، والحماية والاستجابة أولاً، والتعلم والتحسين المستمر.

ويؤسس لمنظومة مسؤوليات مترابطة تتكامل فيها أدوار الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات والموردين والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز وضوح المسؤوليات، ويرسخ ثقافة مشتركة للسلامة، ويحول دون تحمّل الطالب تبعات أي فجوات في الأدوار أو ظروف خارجة عن قدرته.

كما يعزز الإطار دور الأسرة باعتبارها نقطة البداية في رحلة سلامة الطالب، من خلال دعم جاهزيته الصحية والجسدية والنفسية لليوم الدراسي، إلى جانب تمكين الطالب من التعبير عن مخاوفه والإبلاغ عن المخاطر وطلب المساعدة، بما يتناسب مع عمره وقدراته ويحفظ كرامته وخصوصيته.

ويتبنى الإطار نموذجاً متكاملاً لإدارة سلامة الطالب، يقوم على أربع مراحل مترابطة، تشمل الوقاية والتخفيف، والاستعداد والجاهزية، والاستجابة، والتعافي، مدعومة بالرصد المستمر للمخاطر والاستفادة من البيانات والتجارب في تطوير الممارسات والتدابير الوقائية.

ويعزز هذا النهج الانتقال من معالجة الحوادث بصورة منفردة إلى بناء رؤية شاملة للمخاطر على مستوى الإمارة، والتحقق من فعالية تدابير الحماية، وتحويل الدروس المستفادة إلى إجراءات وقائية وتحسينات مستدامة، بما يتكامل مع التشريعات والسياسات والأنظمة القائمة.

ويمهد الإطار لتطوير مجموعة من الأدوات التطبيقية وفق مراحل تفعيل المنظومة، وفي مقدمتها ميثاق سلامة الطالب، ونظام إدارة وضمان سلامة الطالب، ومؤشرات قياس فعالية المنظومة، بما يدعم ترجمة المبادئ والتوجهات إلى ممارسات ملموسة وقابلة للقياس والتحسين المستمر.

ويجسد الإطار نهج حكومة عجمان في تطوير العمل الحكومي انطلاقاً من احتياجات الإنسان وتجربته اليومية، وتعزيز التكامل في التعامل مع القضايا المرتبطة بجودة حياته، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسر، وترسيخ مكانة عجمان بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وبناء مجتمع متماسك وأجيال قادرة على المشاركة في صناعة المستقبل.