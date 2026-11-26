الذيد في 26 نوفمبر /وام/احتفلت جامعة الذيد بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات، بإطلاق مسيرتها الوطنية الأولى، وبمشاركة أكثر من 50 شريكاً استراتيجياً، وحضور ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة الوسطى، في احتفالية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته في ظل القيادة الرشيدة.

وأكدت الجامعة اعتزازها بالدعم والرعاية اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد ، لمسيرة التعليم والمعرفة، وحرص سموه على بناء الإنسان وتمكين المؤسسات الأكاديمية من أداء رسالتها التنموية والمجتمعية.

وشهدت الاحتفالية حضور سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة جامعة الذيد، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والمسؤولين والشخصيات المجتمعية، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وانطلقت الاحتفالات بالمسيرة الوطنية الأولى للجامعة، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والسيارات الكلاسيكية والخيول والإبل، إلى جانب الشركاء ومنتسبي الجامعة وطلبتها، حاملين أعلام دولة الإمارات ولوحات بأسماء كليات الجامعة، في مشهد جمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح الاتحاد والتلاحم الوطني.

واستُهل الحفل الرئيسي بعزف السلام الوطني بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وطلبة الجامعة بلغة الإشارة، وقدّمه الطالب سلطان الربيعي والطالبة بخيتة الكتبي من مجلس الطلبة، وتضمن كلمة لمديرة الجامعة، وكلمة لسعادة الدكتور سالم زايد الطنيجي، عضو مجلس أمناء الجامعة، وعرضاً مرئياً بعنوان "سبع كليات.. وطن واحد"، وأغنية وطنية قدمها الفنان بدر خالد.

وأكدت سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر خمسة وخمسين عاماً من الوحدة والإنجاز، ونجدد فيها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وقالت سعادتها إن احتفالنا بعيد الاتحاد يمثل فرصة لتعزيز الهوية الوطنية لدى طلبتنا، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، وتأكيد دور الجامعة في بناء الإنسان وإعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة، وتؤمن بقدرتها على الإسهام في خدمة الوطن وصناعة مستقبله. فحب الوطن مسؤولية تُترجم إلى عمل وإنجاز وعطاء.

وشهد الحفل، ضمن سلسلة "حوارات التميز"، جلسة بعنوان "الأرض والإنسان في رؤية سلطان"، استضافت سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، وأدارتها مديرة الجامعة، إلى جانب جلسة "في حب الوطن"، التي استضافت سعادة راشد المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة، وأدارتها الدكتورة موزة المنصوري، أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتنوعت الفقرات الوطنية والتراثية، لتشمل قصيدة للشاعر سلطان الرفيسة الكتبي، واليولة الحربية بمشاركة طلبة الجامعة، والمسرحية التراثية "رحلة 55 عاماً"، وفقرة وطنية لطلبة مدرسة البردي، إلى جانب المسابقات الطلابية.

كما تضمنت الفعاليات المصاحبة الرسم المباشر ومعرض الفن التشكيلي "ملامح وطن"، ومعرضاً للأسر المنتجة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ومعرضاً لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومنصات لكليات الجامعة وأركاناً للمأكولات الشعبية.

واختُتم الحفل الرئيسي بتكريم الفائزين في مسابقتي "ريشة وطن" و"«سيع القصيد"، والجهات المشاركة والداعمة، في أجواء عكست الاعتزاز بالهوية الوطنية وعمق الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المنطقة الوسطى.