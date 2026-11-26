دبي في 26 نوفمبر /وام/ وقَّعت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم مع بنك المشرق لتوفير حلول مصرفية ميسرة للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي.

وتهدف الشراكة إلى دمج الخدمات المصرفية ضمن إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل إحدى أهم الخطوات الأولى للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي.

وقَّع مذكرة التفاهم جاد بشارة، مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول في مركز دبي التجاري العالمي، وراج تاتافارتي، رئيس المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للأعمال في بنك المشرق، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب المذكرة التفاهم ، سيتم تعريف الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب الشركات القائمة، بالخدمات المصرفية التي يقدمها بنك المشرق، وستتمكن الشركات المؤهَلة من تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، مع إعطاء الأولوية لمعالجة هذه الطلبات وتخصيص مسؤول للتواصل المباشر لمساعدة الشركات في استكمال الإجراءات والرد على استفساراتها.