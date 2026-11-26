العريش في 26 نوفمبر /وام/ زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة سعادة خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، للوقوف على سير تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وشملت الزيارة المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، ومعبر رفح، ومحطة تحلية المياه الإماراتية، والمستشفى الإماراتي العائم، حيث اطلع الوفد على منظومة العمل الإنساني المتكاملة لعملية "الفارس الشهم 3"، وآليات إيصال المساعدات الإغاثية، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية ومياه الشرب وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفرق عملية "الفارس الشهم 3"، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى مستحقيها وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأسر المتضررة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. وتشمل هذه المساعدات الملابس الشتوية والأغطية وخيام الإيواء والمواد الغذائية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن زيارة الوفد تأتي تأكيداً لحرص الهيئة على المتابعة الميدانية للعمليات الإغاثية وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية، مشيراً إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة تجاوز 136 ألف طن، بقيمة تزيد على 4.3 مليار دولار أمريكي، وشكلت أكثر من 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع.