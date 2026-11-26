دبي في 26 نوفمبر/وام/ عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعاً برئاسة سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيسة اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من المراكز الإحصائية المحلية، لاستعراض أبرز مستجدات "البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي"، الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء كإطار وطني متكامل لتطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات، ودعم الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على الاستفادة من السجلات الإدارية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لإنتاج وإدارة وتبادل ونشر الإحصاءات الرسمية وفق نهج موحد، في خطوة استراتيجية تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسّخ مكانتها ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

وقالت حنان أهلي إن عام 2026 يمثل محطة استراتيجية في مسيرة التحول الإحصائي في دولة الإمارات، ننتقل خلالها نحو نموذج أكثر تكاملاً يجمع الأطر الوطنية والمشاريع الرئيسية والمنصات الرقمية ضمن رؤية موحدة، ويعزز الشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، بما يرسخ موثوقية "أرقام الإمارات الموحدة" وقدرتها على دعم الأولويات الوطنية وصناعة القرار."

وأضافت ان المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تأتي في صميم هذا التحول، باعتبارها أحد أبرز المشاريع الوطنية لتحديث منظومة قياس الاقتصاد الإماراتي وتعزيز شمولية ودقة الإحصاءات الاقتصادية، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإنتاج الإحصائي وتسريع الوصول إلى بيانات حديثة وموثوقة تعكس التحولات المتسارعة في اقتصاد الدولة.

وناقشت اللجنة "الاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية"، التي تحدد التوجهات والأولويات الرئيسية للمرحلة المقبلة، وتهدف إلى ترسيخ نموذج وطني متكامل لإنتاج الإحصاءات الرسمية وتوحيدها والاستفادة منها في دعم صناعة القرار، كما تركز الاستراتيجية على الحوكمة والتكامل بين الجهات، وتحديث أساليب الإنتاج الإحصائي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز جودة ومصداقية أرقام الإمارات وحضورها على المستويين الوطني والدولي.

واطلعت اللجنة على مستجدات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل خطوة وطنية رئيسية لتحديث منظومة قياس الاقتصاد الإماراتي بما يواكب التحولات الهيكلية والمتسارعة التي شهدها خلال السنوات الماضية، ويعزز شمول عمليات قياس الأنشطة الاقتصادية ورصد تطورها وتنوعها بدقة. وناقشت اللجنة أهمية بناء قاعدة إحصائية أكثر شمولاً واتساقاً على مستوى الدولة، من خلال مواءمة المنهجيات وتوسيع نطاق التغطية والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، بما يدعم إنتاج سلسلة وطنية متكاملة للناتج المحلي الإجمالي، ويعزز جودة المؤشرات الاقتصادية وقابليتها للمقارنة، ويرسخ دورها كمرجع موثوق لصناعة السياسات واتخاذ القرار.

واستعرضت اللجنة دور "المحفظة الإحصائية الوطنية" باعتبارها مرجعاً موحداً للمؤشرات ذات الأولوية على مستوى الدولة، حيث تضم أكثر من 600 مؤشراً، تغطي القطاعات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية وغيرها، وتحدد الاحتياجات الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي. كما تم استعراض "نظام متابعة المحفظة الإحصائية الوطنية"، الذي يدعم المتابعة المستمرة لجاهزية المؤشرات وجودة البيانات وتوقيت توفيرها، ويوفر رؤية أكثر وضوحاً لمستويات الإنجاز والالتزام، بما يسهم في توجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات.

وتم استعراض مستجدات منصة "أرقام الإمارات الموحدة"، أحد المشاريع الرئيسية للتحول الرقمي في العمل الإحصائي، التي تهدف إلى بناء بيئة مترابطة لإدارة وتبادل واستخدام البيانات الرسمية على مستوى الدولة. وتُوظف المنصة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم الانتقال نحو أساليب أكثر فعالية وكفاءة، بما يعزز حداثة البيانات واتساقها، ويسهم في توحيد أرقام الإمارات وتوسيع الاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.

واستعرضت اللجنة "حزمة السياسات الوطنية" المنظمة للعمل الإحصائي، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في عام 2026، باعتبارها الأساس التنظيمي للمنظومة الإحصائية الوطنية، وتشمل السياسة الوطنية لإتاحة وتبادل البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية للسجلات الإدارية للإحصاء، والسياسة الوطنية لجودة البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية لتصنيف البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية للبيانات الوصفية الإحصائية، والسياسة الوطنية لمراجعات الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت اللجنة أهمية هذه السياسات في مواءمة الممارسات والمعايير بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، ورفع جودة وموثوقية الإحصاءات الرسمية، بما يدعم بناء منظومة وطنية مترابطة تعمل وفق أطر موحدة وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للإحصاء هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، يترأسها مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتضم في عضويتها ممثلين عن مراكز الإحصاء المحلية أو المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، بهدف تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتعاون في مجال العمل الإحصائي بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنشر أرقام الإمارات الموحدة وفق المعايير الدولية، ودعم التخطيط وتنفيذ الدراسات والمسوحات الإحصائية وفق المتطلبات المحلية والدولية.