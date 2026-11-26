أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة الدفاع عن مواصلة التدريبات في إطار تحضيراتها الميدانية استعداداً للعرض العسكري الذي ستشهده فعاليات النسخة الحادية عشرة من "حصن الاتحاد 11"، الذي سيقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب".

وأوضحت الوزارة أن التدريبات الميدانية مستمرة وفق خطة الإعداد للعرض العسكري، الذي يستعرض القدرات المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، ومستوى جاهزية منتسبيها وكفاءتهم، من خلال عروض ميدانية تبرز التكامل والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، وتعكس تطور الإمكانات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص قيادتها على بناء قوات مسلحة عصرية قادرة على مواجهة التحديات، بما يعزز أمن الوطن واستقراره ويحمي منجزات الاتحاد.

وفي هذا الإطار، تهيب وزارة الدفاع بالسكان والجمهور في مدينة ليوا والمناطق المحيطة بموقع العرض بعدم القلق والاطمئنان في حال سماع أصوات وضوضاء ناجمة عن حركة الطائرات والآليات العسكرية خلال فترة التدريبات، موضحة أن هذه الأنشطة تأتي ضمن التحضيرات المقررة لتنفيذ "حصن الاتحاد 11".

وتشمل الخطة تنفيذ التمارين والتنسيق بين القوات والجهات المشاركة، بما يضمن تقديم العرض وفق أعلى مستويات الدقة والانضباط والاحترافية.

وتتواصل الجهود التنظيمية واللوجستية بالتعاون بين وزارة الدفاع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية، لضمان جاهزية موقع الحدث وتكامل مختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذه، بما يعكس مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المشاركة.

ويهدف "حصن الاتحاد 11" لتجسيد قوة دولة الإمارات وتلاحم شعبها والمقيمين على أرضها مع القوات المسلحة في حماية الوطن وصون سيادته ومكتسباته.

كما يُشكّل العرض العسكري مناسبة وطنية لتعزيز التواصل بين القوات المسلحة والمجتمع، وتعميق الوعي بدورها في حماية منجزات الدولة وصون مكتسباتها، وترسيخ مشاعر الفخر والاعتزاز بمنتسبيها، وقيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية.