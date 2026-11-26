أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ وقعت شبكة "سكينة" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، التابعة لشركة "صحة" إحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ضمن مبادرة "يداً بيد"، بهدف توفير خدمات الدعم النفسي التخصصي والعلاجية للطلبة المصابين بالتوحد، وتعزيز العافية النفسية لأسرهم ومقدمي الرعاية والمعلمين والموظفين.

تتضمن الاتفاقية تقديم خدمات نفسية تخصصية للمستفيدين من خدمات الهيئة وأسرهم، إلى جانب خدمات علاجية للطلبة المصابين بالتوحد، وبرامج للدعم النفسي والعافية تستهدف موظفي الهيئة ومقدمي الرعاية والمعلمين.

وتشمل المرحلة التجريبية للمبادرة تدريب 55 من مقدمي الرعاية من خلال ورش توعوية تتناول إدارة الضغوط، إلى جانب تنظيم مجموعات للدعم النفسي، وتحظى المبادرة برعاية الشيخة عائشة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة مبادرة "يداً بيد".

وأوضحت الدكتورة ناهدة نياز أحمده، المدير الطبي التنفيذي لشبكة "سكينة"، أن الشراكة تجمع بين خدمات الدعم النفسي والرعاية التخصصية ضمن إطار مشترك، بما يسهم في دعم العافية النفسية لمقدمي الرعاية والأسر، وتطوير خدمات تتمحور حول أصحاب الهمم وأسرهم وتواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل الحياة.

جاء ذلك بالتزامن مع اختتام "سكينة" أعمال القمة التعليمية الأولى لـ"سكينة للأطفال" (SCES 2026)، التي أُقيمت في 20 نوفمبر الجاري بفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، برعاية الشيخة حمدة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة "سكينة" للمبادرات الاستراتيجية، وبمشاركة أكثر من 300 متخصص في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وعلم النفس والبحث العلمي.

وتضمن برنامج القمة 11 جلسة علمية، وجلسة استراتيجية للقيادات، وجلسة ختامية متعددة التخصصات، وحصلت على اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي بما يصل إلى 5.4 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر.

وركزت المناقشات على تعزيز الربط بين الكشف المبكر عن الاحتياجات النفسية وتوفير الرعاية المناسبة، من خلال تطبيق تقييمات منظمة في المدارس، وتطوير خدمات رعاية للتوحد تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية في دولة الإمارات، إلى جانب توحيد قنوات التواصل وتبسيط إجراءات الإحالة والانتقال بين المدارس والرعاية الصحية الأولية والخدمات التخصصية، بما يسهّل وصول الأسر إلى التقييم والخدمات المناسبة لأطفالها.

كما تناولت النقاشات سبل تعزيز مشاركة الأطفال وأسرهم في الوصول إلى الخدمات، بمشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، ضمن مشاركة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.







