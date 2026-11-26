رأس الخيمة في 26 نوفمبر / وام / وقّعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات العامة.

وقّع المذكرة سعادة المهندس طارق إبراهيم السلمان المدير العام لدائرة الخدمات العامة، و الدكتور دافيد أندرو شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وتشمل المذكرة التعاون في البحوث والمشاريع المشتركة، وتوفير فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة في إدارات الدائرة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لموظفي الدائرة، إلى جانب إشراك الطلبة في تقديم أفكار مبتكرة لتطوير الخدمات العامة، وبحث فرص توظيف الخريجين وفق السياسات المعتمدة.

وتتضمن المذكرة إطلاق برامج بحثية مشتركة في مجالات الهندسة والتخطيط والتصميم الحضري، والزراعة التجميلية، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، والاستدامة، كما تتعاون الدائرة مع قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة في مجالات التصميم الجرافيكي والتصوير والتسويق الرقمي.