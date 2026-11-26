العين في 26 نوفمبر /وام/ تستعرض حديقة الحيوانات بالعين أبرز برامجها ومبادراتها لصون الطبيعة والحياة البرية، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين، المقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

ويعرّف جناح الحديقة زوار المعرض بجهودها في إكثار الحيوانات البرية، ومن بينها القط الرملي العربي، ويتيح لهم مشاهدة عدد من الطيور والزواحف والتعرّف إلى تجربة السفاري.

و ذكرت العنود علي الكعبي، فنيّة بيطرية في حديقة الحيوانات بالعين، أن المشاركة في المعرض تأتي في سياق إبراز جهود الحديقة لصون الطبيعة والحياة البرية في دولة الإمارات وتعريف الجمهور بها.

وأوضحت أن الحديقة نجحت العام الماضي في إكثار القط الرملي العربي، وتستعد لإطلاق مواليده في بيئتها الطبيعية، بالتوازي مع مواصلة برنامج إكثار هذا النوع. وأضافت أن الجناح يعرّف الزوار بمواليد الحديقة ودور برامج الإكثار في المحافظة على الحيوانات البرية.

وأشارت الكعبي إلى أن الجناح ينقل جانباً من تجربة زيارة الحديقة إلى المعرض، إذ يعرّف الجمهور بمرافق عرض الحيوانات، ومنها المها العربي والزراف، ويتيح للزوار التعرّف عن قرب إلى المركبة المستخدمة في جولات السفاري وكيفية مشاهدة الحيوانات خلالها.