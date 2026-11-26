عجمان في 26 نوفمبر /وام/ تواصل حكومة عجمان تطوير منظومة العمل الحكومي الموجهة نحو تعزيز جودة حياة الأسر المواطنة، وترسيخ استقرارها وتماسكها، وتمكينها من مواجهة المتغيرات بمرونة، انطلاقاً من مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية لعام الأسرة 2026، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، ومستهدفات رؤية عجمان 2030.

وفي هذا السياق، يشكل المرجع المفاهيمي للحياة الكريمة والاستقرار الأسري، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال اجتماعه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، مرجعية حكومية مشتركة لفهم أوضاع الأسر المواطنة واحتياجاتها، وتوجيه السياسات والخدمات والتدخلات الحكومية بما يعزز تكاملها وفاعليتها وأثرها المستدام في حياة الأسرة.

ويؤسس المرجع لتحول في منهجية العمل الحكومي، من التعامل مع احتياجات الأسرة من خلال برامج وخدمات منفصلة، إلى النظر إليها بوصفها وحدة متكاملة تتغير أوضاعها واحتياجاتها بمرور الوقت، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية في قطاعات الدعم الاجتماعي والإسكان والصحة والتعليم والعمل والرعاية والخدمات المجتمعية، ويوجهها نحو تحقيق نتائج مشتركة.

ويستند المرجع إلى أربعة أبعاد رئيسية لفهم حالة الأسرة، تشمل كفاية الاحتياجات الأساسية، والاستقرار المعيشي، والمرونة الأسرية، والتماسك والقدرة الأسرية، بما يتيح فهماً شاملاً لأوضاعها، يتجاوز مستوى الدخل وتلبية الاحتياجات الآنية إلى قدرتها على المحافظة على مستوى معيشتها ومواجهة المتغيرات والظروف الطارئة وأداء أدوارها والحفاظ على تماسكها.

كما يتبنى المرجع مفهوم الميزانية المرجعية بوصفه أداة لفهم الاحتياجات المعيشية للأسرة، تراعي خصوصية ظروفها وتكوينها وعدد أفرادها واحتياجاتها السكنية والرعائية، إلى جانب المتغيرات في تكاليف المعيشة، انطلاقاً من أن الحياة الكريمة لا يمكن اختزالها في معيار مالي موحد لجميع الأسر.

ويرسخ المرجع نهجاً استباقياً في التعامل مع التحديات التي قد تواجه الأسر، من خلال التعرف المبكر على عوامل الضغط المؤثرة في استقرارها، وتوجيه التدخلات الحكومية وفق خمسة مسارات رئيسية تشمل الوقاية والحماية والاستقرار والتمكين والاستجابة العاجلة.

وتراعي هذه المسارات تفاوت أوضاع الأسر وقدراتها على التحسن، بما يدعم تمكين الأسر القادرة على تحقيق الاستقرار بمواردها الذاتية، ويوجه جهود الحماية نحو الأسر ذات القدرة المحدودة على تحسين أوضاعها، وفقاً لظروفها واحتياجاتها.

ويبرز المرجع مفهوم الانتقال الآمن باعتباره أحد المرتكزات الداعمة لاستدامة الاستقرار الأسري، من خلال إرساء مبدأ التدرج في تعديل الدعم عند تحسن دخل الأسرة أو أوضاعها، ومراعاة الأثر الإجمالي للدعم والتسهيلات التي تحصل عليها من مختلف الجهات، بما يحول دون أن يؤدي تحسن أوضاعها إلى تراجع مستوى معيشتها.

ويقوم المرجع على تسعة مبادئ حاكمة تشمل الكرامة، والتمكين، والخصوصية والسرية، والعدالة، والتناسب، والوقاية، والتكامل، والاستدامة، والمساءلة عن النتائج، بما يرسخ مكانة الأسرة شريكاً في تحقيق استقرارها، ويعزز توجيه الجهود الحكومية نحو قياس التغير الفعلي في حياتها واستدامة النتائج المتحققة، بما يتجاوز المؤشرات المرتبطة بحجم الإنفاق وأعداد المستفيدين والخدمات المقدمة.

ويشكل المرجع أساساً مفاهيمياً مشتركاً لتطوير السياسات والبرامج والأدوات التنفيذية ذات الصلة بالأسرة، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات الحكومية والضوابط المعتمدة للاستحقاق، بما يدعم اتساق الجهود الحكومية وتكاملها.

ويجسد هذا التوجه التزام حكومة عجمان بتحقيق مستهدفات رؤيتها 2030 في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، وترسيخ نهج حكومي يضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولويات التنمية، وصولاً إلى أسر مواطنة مستقرة، تعيش بكرامة وتواجه المتغيرات بمرونة.