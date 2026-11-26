أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ نظم طلاب أندية الهوية الوطنية في 14 جامعة إماراتية أمس في نبض المنهل بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي فعالية "يوم الفرز والتجهيز" لحصيلة المرحلة الأولى من مبادرة "وصلة" التي أطلقها صندوق الوطن وأندية الهوية الوطنية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ممثلا في مشروع حفظ النعمة، وافتتحها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن في وقت سابق من العام الجاري، بهدف نشر ثقافة التبرع بالملابس وإعادة الاستفادة منها، وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات للمشاركة المباشرة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعكس قيم الإمارات وموروثها الحضاري.

يأتي يوم الفرز والتجهيز كتتويج لجهود طلابية ومجتمعية واسعة أسهمت في جمع محتويات ما يزيد على 100صندوق من الملابس المتبرع بها والتي توزيعها على عدد كبير من الجامعات الإماراتية، لتجسد العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة حفظ النعمة والاستدامة، في تجسيد لروح العطاء والتكافل التي تشكل ركيزة أصيلة في الهوية الوطنية الإماراتية.

وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة من طلبة الجامعات الذين تولوا تنظيم أنشطتها والترويج لها داخل مؤسساتهم التعليمية، وتشجيع زملائهم على التبرع بالملابس النظيفة والصالحة للاستخدام، إلى جانب المشاركة في العمل التطوعي وجمع التبرعات، بما أسهم في توسيع نطاق المبادرة وتعزيز حضورها في البيئة الجامعية، وتحويل أندية الهوية الوطنية إلى منصات للمشاركة المجتمعية والعمل الجماعي وصناعة الأثر.

وأسفرت جهود الطلبة والمشاركين عن جمع 100 صندوق من الملابس في 14 جامعة إماراتية، في مؤشر يعكس مستوى التفاعل مع المبادرة، والوعي بأهمية إعادة الاستخدام والحد من الهدر، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية في المحافظة على النعم والاستفادة منها، بما يرسخ مفاهيم الاستدامة ويعزز ثقافة العطاء لدى الأجيال الجديدة.

وتضمنت فعالية "يوم الفرز والتجهيز "، مشاركة المتطوعين في فرز الملابس المتبرع بها وتجهيزها، تمهيداً للاستفادة منها ضمن جهود العمل الإنساني التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، بما يتيح وصول أثر المبادرة إلى المستفيدين ويمنح الملابس فرصة جديدة للاستخدام، في إطار شراكة تجمع المؤسسات والجامعات والشباب حول هدف إنساني مشترك.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن مبادرة "وصلة" التي انطلقت بدعم ورعاية وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك، تمثل نموذجاً للشراكة الوطنية التي تجمع المؤسسات المجتمعية والحكومية وشباب الجامعات حول رسالة مشتركة تقوم على تعزيز قيم العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد نهجاً إماراتياً راسخاً في بناء مجتمع متلاحم ومتضامن، وتمكين أبناء الإمارات ولا سيما الشباب من الإسهام الفاعل في خدمة مجتمعهم ووطنهم والعالم.

وأضاف ان مبادرة "وصلة" تجسد القيم التي ورثها أبناء الإمارات عن الآباء والأجداد ستظل حاضرة ومتجددة، وإن أفضل تعبير عن الاعتزاز بهذه القيم هو تحويلها إلى مبادرات وأعمال يستفيد منها الإنسان والمجتمع، مؤكداً أن الكرم في المجتمع الإماراتي ليس قيمة موروثة فحسب، وإنما مسؤولية تتجدد مع كل جيل، وأن الإيثار والتكافل وحفظ النعمة والعطاء للآخرين تمثل صوراً متكاملة للهوية الوطنية الإماراتية.