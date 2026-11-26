أبوظبي في 26 نوفمبر / وام / تستعرض جامعة نيويورك أبوظبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي يعقد في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل ، وضمن مشاركتها في منتدى "أفكار أبوظبي"، الشريك الرسمي لمنطقة "الواحة" في المؤتمر، أبحاثها في مجالات تحلية المياه ومعالجة المياه والنظم البيئيّة البحريّة وإدارة المياه المستدامة، كما تساهم الجامعة أيضاً في الحوارات الدوليّة حول الأمن المائي والاستدامة ومستقبل الموارد المائيّة.

وستقدّم الجامعة عرضاً بحثياً مخصّصاً في منتدى "أفكار أبوظبي" تحت شعار "من المحيط إلى المدينة"، وهو يتتبّع رحلة المياه من الخليج العربيّ إلى المدن والمجتمعات الّتي تعتمد عليها، مسلّطاً الضوء على جهود باحثي جامعة نيويورك أبوظبي وإنجازاتهم في مجال النظم البيئيّة البحريّة، وتطوير أساليب جديدة لإنتاج ومعالجة المياه، واستخلاص الموارد من نفايات عملية التحلية، وحماية البنية التحتيّة الأساسيّة.

ومن خلال جمع جهود مراكز الأبحاث والمختبرات عبر الجامعة، سيظهر العرض كيف يمكن للاكتشافات المحلية في الإمارات أن تساهم في مستقبل أكثر استدامة وأمناً للمياه محلّيّاً وعالميّاً.

سيضمّ العرض مساهمات من عدّة مراكز ومختبرات، ومنها مركز أبحاث المياه الذي يستعرض أعمالاً حول الأغشية التناضحيّة العكسيّة المطوّرة في الإمارات، وتقنيّات التحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحّيّ، واستعادة الموارد.

أما مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي "ACCESS" فسيقدم أبحاثاً حول مرونة الشعاب المرجانيّة وسبل إعادة إحيائها، والشعاب الاصطناعيّة، والنظم البيئيّة البحريّة، والمراقبة البيئيّة.

ويتناول عرض مختبر أبحاث الموادّ الحديثة وكفاءة الأبنية "AMBER Lab" موادّ البناء المستدامة ونهج استعادة الموارد من المنتجات الثانويّة للتحلية.

أما مختبر الموادّ الذكيّة "SML" ومركز المواد الهندسية الذكية"SMART" فسيستعرضان نهجاً مستوحى من الطبيعة لجمع المياه من الغلاف الجوّيّ، وتقنية الأغشية ذاتيّة التنظيف، وأنظمة تنقية المياه.

وسيشمل المعرض أيضاً أعمالاً حول التوائم الرقميّة والبنية التحتيّة الذكيّة من مجموعة سمارت لأبحاث أعمال البناء؛ والأمن السيبرانيّ للبنيّة التحتيّة للتحلية من مركز الأمن السيبرانيّ؛ والروبوتات تحت الماء والتفتيش الذاتيّ من مختبر علم الروبوتات الميداني ومركز الذكاء الاصطناعيّ وعلوم الروبوت.

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي ، إن الجامعة باعتبارها مؤسّسة بحثيّة عالميّة المستوى متجذّرة في أبوظبي، تجمع بين الخبرات العالميّة والتميّز البحثيّ لتعزيز المعرفة وتطوير حلول ذات تأثير ملموس في الإمارات العربيّة المتّحدة وحول العالم ، و نشارك أبحاثنا ونساهم في الحوارات العالميّة حول مستقبل المياه، خلال مؤتمر الأمم المتّحدة للمياه 2026.

و إلى جانب عرض أبحاثها، ستساهم جامعة نيويورك أبوظبي أيضاً في حوارات أفكار أبوظبي، حيث ستجلب خبرتها البحثية إلى مناقشات متعددة القطاعات بهدف تحديد فرص التعاون، وتطوير توصيات عملية، وتعزيز الحلول للتحديات المائية المشتركة.

وفي السابع من ديسمبر، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي حفلاً موسيقياً خاصاً احتفاء ببرنامج منتدى "أفكار أبوظبي" والروابط الثقافية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال اللتين تستضيفان المؤتمر بالشراكة.