دبي في 26 نوفمبر /وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن دولة الإمارات تجاوزت مستهدفاتها الواردة في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 فيما يتعلق بعدد الميداليات الرياضية واكتشاف المواهب، بعدما حصد رياضيو الدولة 3123 ميدالية حتى نهاية عام 2025، مقابل المستهدف لعام 2031، فيما ارتفع عدد المواهب الرياضية المكتشفة إلى 470 موهبة مقارنة بالمستهدف البالغ 300 موهبة.

وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الرياضة الإماراتية تشهد مرحلة متقدمة من التطور، انتقلت خلالها من التركيز على تحقيق النتائج إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة الأبطال، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز فرص المنافسة في المحافل الدولية والأولمبية، بما يضمن استدامة الإنجازات عبر الأجيال.

وأوضح أن النتائج التي حققتها الدولة في البطولات المدرسية والقارية والأولمبية خلال الفترة الأخيرة تعكس تطوراً نوعياً في مستوى الرياضيين، وتؤكد أن الاستثمار في اكتشاف المواهب وإعدادها بدأ يؤتي ثماره، مشيراً إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل إنجازات الفئات العمرية إلى حضور تنافسي مستدام على مستوى رياضة الكبار.

وأشار إلى أن مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" شكلت محطة بارزة بعد إحراز خمس ميداليات، بينها ذهبيتان للمرة الأولى في تاريخ المشاركات الإماراتية، مقارنة بميدالية فضية واحدة في نسخة "بوينس آيرس 2018"، فيما سجلت الدولة أفضل نتائجها في تاريخ مشاركاتها بدورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026" بإحراز سبع ميداليات ذهبية، والتقدم إلى المركز الثالث عشر في الترتيب العام والثاني عربياً.

وأضاف أن هذه النتائج، إلى جانب الفوز بـ17 ميدالية ذهبية في النسخة الأخيرة من بطولة "الجمنازياد" المدرسي العالمي، تعكس اتساع قاعدة المنافسة وتطور الأداء في مختلف المراحل العمرية، لافتاً إلى تقدم الإمارات عشرة مراكز في مؤشر القوة الرياضية العالمية لتصل إلى المركز الثاني والعشرين عالمياً والأول عربياً.

وأكد معاليه أن هذه المؤشرات تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي ترتكز على تطوير الرياضة التنافسية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتنمية الاقتصاد الرياضي، مشيراً إلى أن الوزارة تقترب من استكمال المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية، تمهيداً للإعلان عن نتائج تقييمها خلال الربع الأول من عام 2027.

وفي محور إعداد الأبطال، شدد معاليه على أن الوصول إلى منصات التتويج يبدأ باكتشاف الموهبة في سن مبكرة، وتقييم قدراتها، وإدراجها ضمن مسار متكامل يوفر التدريب والرعاية وفرص التطور، مؤكداً أن المدارس والجامعات تمثلان نقطة الانطلاق الأساسية لهذا المسار.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من 570 مدرسة يشاركون في دورة الألعاب المدرسية خلال الموسم الحالي، إلى جانب أكثر من 3200 طالب وطالبة من 50 جامعة في دورة الألعاب الجامعية، بما يوسع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف الرياضات.

وأضاف أن برامج اكتشاف المواهب ترتبط بمسارات متخصصة لإعداد رياضيي النخبة، مستشهداً بتجربة لاعب الريشة الطائرة ريان ملحان، الذي اكتُشفت موهبته عام 2024، وانضم إلى برنامج رياضة النخبة، وتمكن خلال عامين من إحراز إنجازات على مستوى الناشئين، تُوجت بالفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب "داكار 2026".

وأكد أن الوزارة تعمل على بناء مسار متكامل يربط بين المدارس والجامعات والأندية والاتحادات وبرامج رياضة النخبة، مع مراعاة المسار الأكاديمي للرياضيين، وإشراك الأسرة والمدربين في دعم المواهب وتنميتها.

وحول الاستحقاقات الأولمبية المقبلة، أوضح معاليه أن الإنجازات المحققة في بطولات الشباب تمثل مؤشراً إيجابياً، لكنها لا تضمن بالضرورة تكرارها في منافسات الكبار، التي تتطلب برامج إعداد طويلة المدى وخبرات تنافسية متراكمة.

وكشف عن استهداف تأهيل 30 رياضياً أولمبياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"، من خلال تقييم نتائج المشاركات الأخيرة، وتحليل الأداء الفني بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية، وتحديد الرياضات التي تمتلك الدولة فيها فرصاً واعدة للمنافسة، وتطوير برامج الإعداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وشدد على أن إعداد الرياضيين يجب أن يكون عملية مستمرة لا ترتبط فقط بالفترات التي تسبق البطولات الكبرى، بل تعتمد على برامج متواصلة وفرص منتظمة للاحتكاك بالمستويات الدولية.

وفي جانب الرياضة المجتمعية، أكد معاليه أن توسيع قاعدة الممارسة يمثل أحد المحاور الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للرياضة، انطلاقاً من ارتباط النشاط البدني بجودة الحياة والصحة البدنية والنفسية.

وأشار إلى أن نسبة سكان الدولة الذين يتبنون نمط حياة نشطاً بلغت 76%، متجاوزة المستهدف الوطني لعام 2031 البالغ 75%، فيما نفذت الوزارة وشركاؤها مئات الفعاليات الرياضية المجتمعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ الممارسة الرياضية كأسلوب حياة يومي.

وعلى صعيد الاقتصاد الرياضي، أوضح معاليه أن القطاع يمتلك فرصاً كبيرة للنمو تتجاوز استضافة البطولات الدولية إلى تطوير الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالرياضة، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمكانة التي رسختها الدولة في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الرياضية، والمنشآت، والسياحة الرياضية، والأكاديميات، وخدمات التدريب والتأهيل، والطب الرياضي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031.

وفيما يتعلق بتطوير إدارة القطاع الرياضي، أكد معاليه أن تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والاتحادات والأندية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تعزيز حوكمة الاتحادات الرياضية، وتوحيد الأجندة الرياضية الوطنية، وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم كفاءة العمل واتخاذ القرار.

وأضاف أن تطوير المنظومة يشمل أيضاً الارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة الخدمات، حيث ارتفعت نتيجة تقييم الممكنات الحكومية للابتكار في الوزارة من 23% عام 2023 إلى 91% عام 2025، إلى جانب تحسن مؤشرات رضا المتعاملين في إطار جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأكد معاليه، في ختام الحوار، أن النتائج التي حققتها الرياضة الإماراتية تعكس امتلاك الدولة قاعدة قوية من المواهب القادرة على المنافسة دولياً، وأن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة الاستثمار في هذه المواهب، وتوفير منظومة إعداد متكاملة تضمن تطورها وانتقالها إلى أعلى المستويات، بما يعزز استدامة الإنجازات الرياضية للدولة.