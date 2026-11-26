رأس الخيمة في 26 نوفمبر / وام / تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" خلال مشاركتها في قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 بصفتها شريك حكومي ، الفرص المتاحة أمام شركات العاملة في قطاعات الطاقة والاستدامة الصناعية لتأسيس حضور لها في الدولة ، وتوسعة نطاق عملياتها في إمارة رأس الخيمة.

ومن خلال مشاركتها، تسلط "راكز" الضوء على منظومتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة، وحلول المرافق المرنة، وخدمات الدعم المتكاملة التي تلبي متطلبات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلاسل القيمة لقطاعي الطاقة والاستدامة.

وفي إطار مشاركتها في القمة، انضمت "راكز" إلى خمس جهات أخرى، هي دائرة بلدية رأس الخيمة والحمرا ومرجان ورأس الخيمة العقارية والدار العقارية، في توقيع تعهّد شراكة مشترك لدعم المرحلة التجريبية من برنامج شهادات أداء الطاقة للمباني في إمارة رأس الخيمة.

وتهدف المبادرة إلى إرساء إطار موحد لتقييم أداء الطاقة في المباني، وتشجيع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العقارات القائمة، وتعزيز تطبيق تدابير الاستدامة في المشاريع الجديدة.

وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إنه خلال مشاركتنا في قمة رأس الخيمة للطاقة، نسعى إلى استقطاب المشاريع الطموحة التي ستسهم في رسم ملامح الجيل القادم من الصناعات في الإمارة.

وأضاف جلاّد ان بناء اقتصاد مستدام يتطلب أن ننظر إلى ما هو أبعد من استقطاب الاستثمارات، وأن نركز أيضاً على كيفية تطوير بنيتنا التحتية وإدارتها وضمان جاهزيتها للمستقبل، ويأتي دعمنا لبرنامج شهادات أداء الطاقة للمباني خطوةً في هذا الاتجاه، ومن خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية، يمكننا الارتقاء بمعايير البيئة المبنية وإرساء أسس لمستقبل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومرونة وتنافسية لإمارة رأس الخيمة.