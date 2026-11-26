دبي في 26 نوفمبر/ وام/ تطلق "مؤسسة الجليلة" النسخة الثانية من "سباق الأمل" في 12 ديسمبر المقبل، لصالح "وقف مرضى السرطان"، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز المساهمة المجتمعية في العمل الخيري، وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي ، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم المرضى وتحسين جودة حياتهم،.

يأتي "سباق الأمل" في إطار التزام "مؤسسة الجليلة"، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء، بمواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية الداعمة للمرضى وأسرهم.

ويقام السباق في حديقة الخور بدبي، ويتضمن 3 مسارات لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار، إلى جانب فعاليات ترفيهية مصاحبة، بما يعزز دور الرياضة في دعم العمل الخيري، ويسهم في تحسين جودة حياة المرضى.

وتفتح "قرية السباق" في حديقة الخور بدبي أبوابها لاستقبال المشاركين في الساعة 6:00 مساء، فيما ينطلق السباق عند الساعة 7:30 مساءً. وتنظم القرية مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية والتفاعلية للأطفال والعائلات، فضلاً عن منصة رئيسية للإعلانات المباشرة، وفحوصات صحية مجانية يقدمها فريق العيادة المتنقلة.

وقالت شما الرفيع، مديرة إدارة تنمية الموارد المالية والمبادرات المجتمعية في "مؤسسة الجليلة" إن "سباق الأمل" يمثل نموذجاً للتكامل بين العمل الخيري والمشاركة المجتمعية لدعم مرضى السرطان وأسرهم، ويعكس إيماننا بأهمية تضافر جهود المؤسسات والأفراد، وترسيخ قيم العطاء والتكافل، لإحداث أثر إيجابي ومستدام في حياتهم.

وأكدت مواصلة "مؤسسة الجليلة" تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تسهم في توسيع نطاق الدعم المقدم للمرضى ، ودعت أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية إلى المشاركة في السباق، والمساهمة في دعم مرضى السرطان وأسرهم، بما ينسجم مع رؤية " دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.