دبي في 26 نوفمبر/وام/ كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي عن مسارات السباقات التي تستضيفها حديقة شاطئ الممزر يوم 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الرياضيات المحترفات من مختلف دول العالم، إلى جانب متسابقات من الهواة وسيدات يخضن تجربة الترايثلون للمرة الأولى.

وتقام النسخة الثانية من البطولة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، باعتبارها أول فعالية من نوعها مخصصة بالكامل للسيدات على مستوى العالم.

ويمتد مسار الدراجات الهوائية لسباقات الهواة على كورنيش الممزر لمسافة 10 كيلومترات ذهاباً وإياباً، وتقطع المشاركات في سباق «سوبر سبرينت» لفة واحدة، فيما تقطع المشاركات في سباق «سبرينت» لفتين بإجمالي 20 كيلومتراً.

أما مسار الجري، فيمتد على شكل حلقة بطول 2.5 كيلومتر عبر حديقة الممزر والمناطق المحيطة بالشاطئ، وتقطع المشاركات في سباق «سوبر سبرينت» لفة واحدة، مقابل لفتين في سباق «سبرينت».

ويشمل سباق «سوبر سبرينت» السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر.

فيما يتضمن سباق «سبرينت» السباحة لمسافة 750 متراً، والدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن التسجيل لا يزال متاحاً للراغبات في المشاركة، سواء بصورة فردية أو ضمن فرق تتابع تضم ما يصل إلى ثلاث متسابقات، بما يتيح للسيدات خوض المنافسات ضمن فرق تجمع الصديقات أو أفراد العائلة أو زميلات العمل.