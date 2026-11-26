أبوظبي في 26 نوفمبر / وام / أُقيمت على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ثالث حلقات البثّ المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج "أمير الشعراء"، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

حضر الحلقة سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وسعيد بن كرّاز المهيري، مستشار التراث في الهيئة، وعضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران والدكتور عماد خلف، وعدد من الإعلاميين والمثقفين وجمهور من محبّي الشعر العربي الفصيح.

استُهلّت الحلقة بعرض مقتطفات من الأمسية الثانية، التي تأهّل فيها الشاعر السعودي علي أحمد بالبيد والشاعرة اللبنانية باسلة موسى زعيتر بقرار لجنة التحكيم، ثم أُعلنت نتيجة تصويت الجمهور، التي حسمت بطاقة التأهّل الثالثة للشاعر الموريتاني محمدن عبدالرحمن مولود، بعدما حصل على 79 درجة في المجموع النهائي، مقابل 47 درجة للشاعر الغامبي علي أندو، بعد إضافة نتيجة التصويت إلى درجات لجنة التحكيم.

وشهدت الحلقة الثالثة مشاركة أربعة شعراء من سوريا ومصر والبحرين وسلطنة عُمان، هم أحلام بناوي، وأحمد عبدالغني، وعارف سلمان البنّاء، ومحمد بن عيسى المعشري، وألقوا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وأعلنت اللجنة تأهّل الشاعر أحمد عبدالغني بـ46 درجة من 50، بينما حصل محمد بن عيسى المعشري على 39 درجة، وعارف سلمان البنّاء على 38 درجة، وأحلام بناوي على 37 درجة.

وبقيت أمام الشعراء الثلاثة فرصة لتأهّل اثنين منهم مطلع الحلقة المقبلة عبر تصويت الجمهور الذي يستمرّ أسبوعاً، ووفق آلية البرنامج في هذه المرحلة، يتأهّل إلى المرحلة الثانية الشاعر الذي يحصل على أعلى مجموع بعد إضافة نتيجة تصويت الجمهور إلى الدرجة التي منحتها له لجنة التحكيم، بنسبة 50% لكلٍّ منهما.