العين في 26 نوفمبر / وام / يشارك نادي صقاري الإمارات في الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تتواصل فعالياته حتى 29 نوفمبر الجاري، من خلال جناح متكامل يُثري تجربة الزوار بباقة متنوعة من الأنشطة التراثية والتعليمية والتفاعلية، ويحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيس النادي ومسيرته الرائدة في صون تراث الصقارة، مُستلهماً نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في صون الموروث الوطني والحفاظ على الحياة البرية.

يُمثّل المعرض أحد مبادرات نادي صقّاري الإمارات، ويتم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع مجموعة «أدنيك»، ويُقام تحت شعار "تراثنا عزّنا وفخرنا"، اعتزازا بالموروث الحضاري لدولة الإمارات والالتزام بنقله إلى الأجيال القادمة، وتعريف العالم بقيمه ومقوماته الأصيلة.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، أنّ انطلاقة المعرض العام الماضي في مدينة العين شكّلت محطة مُهمّة في مسيرة تطوير قطاع الصيد والفروسية والرياضات التراثية في الدولة والمنطقة، وخطوة نوعية نحو توسيع نطاق نشر الموروث الإماراتي.

وقال إنّ مدينة العين تكتسب أهمية خاصة في احتضان هذا الحدث، لما تتمتع به من مكانة تاريخية وثقافية عريقة، وارتباط وثيق بالصحراء والبيئة الطبيعية والتراث الإماراتي الأصيل، فضلاً عن احتضانها مواقع تراثية ذات قيمة عالمية.

وتقدّم معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم المتواصل لمسيرة النادي ومبادراته وجهوده الرامية إلى صون التراث الإماراتي وتعزيز مكانة الصقارة والرياضات التراثية.

وأكد أنّ مشاركة النادي فرصة مهمة لمواصلة التعريف بتراث الصقارة ومبادرات النادي وبرامجه، وإبراز ما حققه على مدى 25 عاماً من إنجازات في مجال صون هذا الإرث العريق، وتعزيز الوعي بقيمه الثقافية والإنسانية والبيئية، من خلال أنشطة وتجارب تجمع بين المعرفة والتفاعل والترفيه.

ويُواصل جناح نادي صقاري الإمارات تقديم مجموعة من الأنشطة التي تُجسّد أصالة الصقارة وتقاليدها، من بينها العروض الحيّة للصقور والسلوقي العربي، ومنطقة "الحضيرة والمقناص" التي تستحضر أجواء الحياة البرية وتقاليد القهوة والضيافة العربية، إلى جانب عرض أدوات الصقارة التقليدية، ومبادرة "حُماة الصقارة" التي تُبرز دور الشباب في الحفاظ على هذا الموروث ونقل معارفه إلى الأجيال الجديدة.

ويتميّز جناح النادي هذا العام بمجموعة من التجارب التفاعلية الجديدة التي تستهدف الأطفال والعائلات والشباب، وتوظف التكنولوجيا في تقديم تراث الصقارة بأساليب مبتكرة وجاذبة.

ومن أبرز هذه التجارب "حافلة مدرسة محمد بن زايد للصقارة"، التي تُقدّم مساحة تعليمية تفاعلية تُعرّف الأطفال بأساسيات الصقارة وأدواتها ومُعدّاتها، وخصائص الصقور وتشريحها، إلى جانب التعريف ببرامج المدرسة وأنشطتها التعليمية.

ويُتيح ركن التصوير بالذكاء الاصطناعي (AI Photo Booth) للزوار فرصة التقاط صور تذكارية وتحويلها إلى صور شخصية مستوحاة من تراث الصقارة، من خلال تصاميم مخصصة للكبار والأطفال، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والهوية التراثية.

وتأخذ تجربة "حلّق كالصقر" (Fly Like A Falcon) الزوار في مغامرة تفاعلية تُحاكي تجربة الطيران كالصقر، حيث يستخدم المُشاركون حركات أجسامهم وأذرعهم للتحكم بالصقّر على الشاشة وخوض رحلة افتراضية فوق البيئة الصحراوية الإماراتية، مع التعرّف إلى سرعة الطائر ورؤيته ومهاراته الجوية، في تجربة تجمع بين التعلّم والمرح.

وتحضر الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس نادي صقّاري الإمارات في مختلف تفاصيل الجناح، من خلال مجموعة من العروض المرئية والجدران التفاعلية التي توثق مسيرة النادي وإنجازاته ومبادراته في الحفاظ على تراث الصقارة وتعزيز جهود المحافظة على البيئة.

ويتضمن الجناح جداراً زمنياً يستعرض أبرز محطات النادي على مدى 25 عاماً، وجدارية لإنجازاته في صون تراث الصيد بالصقور، وأخرى تُسلط الضوء على إنجازات أبوظبي في الحفاظ على هذا الموروث وقيادة المبادرات ذات الصلة، إلى جانب مساحة مخصصة لتوثيق محطات مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، وما يُجسّده من تواصل ثقافي وتعاون بين مجتمعات الصقارة حول العالم.

ويحتفي الجناح بمجلة "الصقّار" الصادرة عن النادي، ودورها في توثيق المعرفة المرتبطة بالصقارة ونشرها.

وتتواصل الفعاليات المُصاحبة لمُشاركة النادي في معرض العين للصيد مع تنظيم عدد من الأنشطة الخاصة ببطولة السلوقي العربي لموسم 2026–2027 حيث تُقام محطة جديدة من مسابقة جمال السلوقي العربي يوم غد الجمعة فيما تُقام مسابقة محاكاة الصيد يوم الأحد المقبل في إطار الاحتفاء بمكانة هذا الموروث الأصيل والتعريف بتاريخ السلوقي العربي وارتباطه بثقافة الصيد والحياة الصحراوية في دولة الإمارات.