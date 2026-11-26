عجمان في 26 نوفمبر/وام/ وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد الابتكار العالمي (GINI) بهدف تعزيز الابتكار المؤسسي وتطوير رأس المال البشري وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في بناء منظومة ابتكار مستدامة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التميز المؤسسي

جرى توقيع الاتفاقية في منصة الابتكار الحكومية بحديقة العلم من قبل سعادة مروان أحمد آل علي المدير العام للدائرة ومهند شاهين المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.

تركز الاتفاقية على بناء منظومة متكاملة تربط بين تنمية رأس المال البشري وترسيخ ثقافة الابتكار في الممارسات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة وتطوير البرامج والمبادرات الداعمة للابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات ذات قيمة مضافة وأثر مستدام .

ويشمل التعاون أيضا مجالي التعلم الرقمي وإدارة المعرفة بما يعزز فرص التعلم وتبادل الخبرات وتوثيق المعرفة المؤسسية وتوظيفها في تطوير الأداء ودعم صناعة القرار إلى جانب تبادل البحوث والدراسات والتقارير وأفضل الممارسات في الابتكار وإدارة الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية ورفع الكفاءة الحكومية وتنمية المهارات القيادية والتخصصية والابتكارية.

وأكد عبد الرحمن قاسم مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل في الدائرة أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو ربط تبادل المعرفة والخبرات باحتياجات التطوير الفعلية في الدائرة وتعزيز التكامل المؤسسي في مجالات الابتكار وتنمية رأس المال البشري.

وقال إن التعاون يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المنهجيات والأدوات الداعمة لتوليد الأفكار وتطبيقها وتوسيع مشاركة الموظفين في جهود التحسين والتطوير.

من جانبه أشار عبد الغفار الخاجة مدير إدارة تقنية الأنظمة المالية بالدائرة إلى أن التعاون مع معهد الابتكار العالمي فرصة للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية واستكشاف أساليب جديدة تدعم التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء بما ينسجم مع توجهات الدائرة نحو بناء منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.

وأكد مهند شاهين أن اتفاقية التعاون مع دائرة المالية في عجمان تعكس حرص المعهد على دعم الابتكار في الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير الكفاءات وفق أفضل الممارسات العالمية وأشار إلى أن الشراكة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير حلول نوعية تدعم تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.