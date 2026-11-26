دبي في 26 نوفمبر /وام/حذرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي غير الملائم على صحة الأطفال النفسية وسلوكهم في ظل تزايد استخدام الألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين مؤكّدةً أن حماية الطفل تمتدّ إلى العالم الرقمي الذي أصبح جزءاً من حياته اليومية داعية أولياء الأمور إلى متابعة ما يشاهده ويلعبه والتحقّق من ملاءمة المحتوى لعمره.

وأوضحت أن تكرار التعرض لمشاهد العنف خصوصا مع الإفراط في اللعب وغياب التوجيه الأسري قد يدفع بعض الأطفال إلى تقليد ما يشاهدونه بدافع الفضول أو التحدي ويظهر ذلك في صورة عدوان لفظي أو جسدي أو تنمّر. وقد يضعف تعاطف بعضهم مع الآخرين مع الاعتياد على هذه المشاهد فيما قد يسبّب المحتوى المخيف القلق واضطراب النوم والكوابيس وقد تمتدّ صعوبة ضبط الغضب عند الخسارة أو إيقاف اللعب إلى مواقف أخرى فيما تتفاوت هذه الآثار بحسب عمر الطفل وشخصيته وبيئته وطبيعة المحتوى ومدّة التعرّض له.

وبيّنت أن أثر الإفراط في اللعب قد يظهر في تراجع التركيز والاهتمام بالتعلّم وتأجيل الواجبات الدراسية والمنزلية وتقلّص وقت الحوار مع الوالدين والإخوة. وقد تقود الخلافات المتكرّرة حول أوقات اللعب إلى تباعد عاطفي داخل الأسرة فيما يقلّل الانسحاب من اللقاءات المباشرة فرص اكتساب مهارات الحوار والاستماع والتعامل مع الرفض والإحباط. وقد يميل الطفل إلى العلاقات الافتراضية ويشعر بالعزلة ويصبح أكثر عرضة للتنمّر الإلكتروني أو الاستغلال أو التواصل غير الآمن مع مجهولين.

واستشهدت المؤسسة بمراجعة علمية أعدّها الباحث لوك شنايدر وزملاؤه من جامعة أديلايد في أستراليا شملت 14 دراسة ورصدت ارتباطاً بين ضعف جودة علاقة المراهقين بوالديهم وزيادة حدّة مشكلات اللعب الإلكتروني وأبرزت أهمية العلاقة الأسرية في جهود الوقاية.

ودعت الأسر إلى الانتباه حين يتكرّر السهر أو يتراجع التحصيل ويغيب الطفل عن المدرسة أو يفقد اهتمامه بالأصدقاء وينسحب من الأنشطة الأسرية. ومن المؤشرات أيضاً الانفعال الشديد عند وضع حدود للعب وتقليد المشاهد العنيفة والإرهاق وإهمال الوجبات والنظافة الشخصية والالتزامات اليومية وإخفاء طبيعة الألعاب أو رفض الحديث عمّا يشاهده الطفل ويلعبه. وأوصت باستشارة مختص نفسي أو سلوكي عند استمرار هذه المؤشرات.

وأشارت إلى أن التصنيف الدولي للأمراض الصادر عن منظمة الصحة العالمية (ICD-11) يحدّد ثلاثة معايير لاضطراب الألعاب هي ضعف التحكّم في بدء اللعب وتكراره ومدّته وإيقافه ومنحه أولوية متزايدة على حساب الأنشطة والاهتمامات الأخرى والاستمرار فيه أو زيادته رغم عواقبه السلبية. ويرتبط التشخيص بخلل ملحوظ في حياة الطفل الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو الدراسية وباستمرار هذا النمط عادةً 12 شهراً على الأقل مع إمكان تقصير المدّة في الحالات الشديدة التي تستوفي بقية المعايير.

وأكّدت المؤسسة أهمية تعليم الأطفال عدم قبول طلبات صداقة من مجهولين أو مشاركة أسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم وصورهم الخاصة وتشجيعهم على إخبار والديهم فور مشاهدة محتوى مخيف أو عنيف أو التعرّض لتهديد أو تنمّر إلكتروني. ودعت إلى الإصغاء إليهم بهدوء حتى يشعروا بالأمان عند مشاركة ما يواجهونه.

وقالت سعادة شيخة المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إن تقدير مخاطر اللعب يبدأ بمعرفة ما يتعرّض له الطفل ومدى ملاءمته لعمره والوقت الذي يقضيه في اللعب ومستوى الإشراف الأسري وضرورة التعامل مع هذه المخاطر بوعي ومسؤولية والتروّي في قرارات المنع مؤكّدةً أن «الوقاية تبدأ من الأسرة الواعية القادرة على بناء علاقة قائمة على الثقة والحوار مع أبنائها».

وأوصت بمراجعة محتوى اللعبة وتصنيفها العمري قبل السماح بها والتحقّق من ملاءمتها لعمر الطفل وقيم المجتمع ومشاركته اللعب للتعرّف إلى الأشخاص الذين يتواصل معهم مشيرة إلى أن التثقيف المجتمعي والتوعية الوقائية وتنمية مهارات الوالدين جزء من دور المؤسسة في حماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة