الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم (الخميس) افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 58، والذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع جامعة خورفكان، وذلك في قاعة الرازي بالجامعة.

وشهد الحفل تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، بدرع اتحاد الجامعات العربية، حيث تسلم سمو نائب حاكم الشارقة التكريم من معالي الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام للاتحاد، وذلك عرفاناً وامتناناً بدور سموه الكبير في دعم التعليم والمؤسسات الأكاديمية داخل وخارج إمارة الشارقة لعقود طويلة، وجسّدت مسيرة سموه العلمية والقيادية نموذجاً استثنائياً يجمع بين الفكر والعمل، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على آفاق المعرفة الإنسانية، فضلاً عن عطائه الممتد إلى بناء العقول وصناعة الإنسان.

كان حفل الافتتاح قد استهل بالسلام الوطني تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً أعرب فيها عن فخرهم واعتزازهم بتكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن إهداء درع اتحاد الجامعات العربية إلى سموه يحمل امتنان الجامعات العربية لمواقف سموه الراسخة وإيماناً بقيمة التعاون الأكاديمي العربي بين الجامعات، والتقدير لمسيرة سموه في التعليم العالمي والبحث العلمي.

واستعرض عجمي جوانب من إنجازات سموه في التعليم والثقافة في إمارة الشارقة وخارجها، بدءا من إنشاء المؤسسات التعليمية المتنوعة والمجمعات والمراكز الثقافية والعلمية، إلى توفير البيئة الأكاديمية والبحثية المتنامية، والمشروعات الثقافية المتنوعة، والعناية باللغة العربية، إلى جانب الاهتمام بالتاريخ والثقافة والفنون والآداب، من خلال مؤسسات ومراكز ثقافية تمتد من الشارقة إلى مدن عربية وعالمية، تجد فيها الأجيال الشابة فرصاً للتعبير والإبداع.

وأكد الدكتور فراج العجمي، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمةً ألقاها، دعم الجامعة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات العربية واتحادها، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات العربية المعنية، من أجل دعم المبادرات والمشروعات المشتركة، وتفعيل الاستراتيجيات العربية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار العجمي إلى أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتخصصات المستقبلية، وتطوير المهارات والكفاءات البشرية، بما يضمن جاهزية الجامعات العربية لمتطلبات المستقبل، ويعزز حضورها في منظومة المعرفة العالمية.

وألقى معالي الدكتور عمرو عزت سلامه، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، كلمة أشار فيها إلى أن للاتحاد مع صاحب السمو حاكم الشارقة علاقة تاريخية يعتز بها ويستحضرها بكل وفاء وتقدير، ففي الثامن والعشرين من أبريل عام 2009، تفضل سموه بافتتاح المقر الدائم للأمانة العامة للاتحاد في العاصمة الأردنية عمّان، ذلك الصرح الذي تكفل بكامل تكاليف إنشائه وتأثيثه وتجهيزه، ليكون بيتاً جامعاً للجامعات العربية، ولم يكن هذا العطاء مجرد إسهام في تشييد مبنى، بل رسالة عميقة تؤكد إيمان سموه بضرورة العمل الأكاديمي العربي المشترك، وتقديراً لهذا العطاء والمواقف التاريخية الداعمة لمسيرته، منح اتحاد الجامعات العربية سموه ميداليته الذهبية ورئاسته الفخرية عام 2009.

وأضاف سلامة أن اتحاد الجامعات العربية يواصل تطوير مشروعاته الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الجامعات وتكاملها، حيث أطلق التصنيف العربي للجامعات، إلى جانب تأسيس المركز الإقليمي العربي للمعهد الدولي للتعليم عبر الإنترنت (IIOE)، بالشراكة مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو (UNESCO-ICHEI)؛ لدعم التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الأكاديمية.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول مسيرة صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصلة في إنشاء المؤسسات التعليمية ودعمها، وترسيخ العلم والمعرفة، واهتمام سموه المتواصل بتطوير المؤسسات المعنية بالبحث العلمي.

وسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية حفل الافتتاح شهادات عضوية جامعتي خورفكان والذيد في اتحاد الجامعات العربية فيما كرم الجهات الراعية وشركاء المؤتمر.