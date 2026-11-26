دبي في 26 نوفمبر / وام/ أعلنت شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة"، التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، عن عزم الصندوق توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثالث بقيمة 7.25 ملايين دولار، بما يعادل 0.022716 دولار للسهم العادي الواحد.

ويصل إجمالي التوزيعات منذ شهر يونيو 2026 إلى 27.25 مليون دولار.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا" دبي، إن هذا التوزيع يعكس تحسّن الوضع المالي للصندوق، وقدرته القوية على توليد التدفقات النقدية، فضلاً عن ثقتنا بالأداء الأساسي لمحفظتنا الاستثمارية وقدرتها على الصمود، وسنواصل التركيز على الحفاظ على متانة الأسس التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة لمستثمرينا.

ومن المتوقع صرف توزيعات الأرباح الربعية التي تم الإعلان عنها نقداً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي "الإمارات ريت" حتى تاريخ 17 ديسمبر 2026.