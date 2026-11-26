الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة خلال لقائه اليوم سعادة ماري أودوار سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة فرص توسيع الشراكات الثقافية والتعليمية بين الشارقة والمدن الفرنسية وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات في الجانبين بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات مع دول العالم ضمن أولوياتها.

حضر اللقاء الذي عقد في بيت الحكمة بالشارقة الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية والشيخة رأد القاسمي رئيس قسم العلاقات الثقافية والتعليمية في دائرة العلاقات الحكومية و أنطوان الأليتيار مستشار التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية و سلمى القرن المكلفة بملف التعاون التعليمي والجامعي والعلمي في السفارة الفرنسية.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المبادرات وفرص التعاون المستقبلية من بينها تنظيم المؤتمر الفرنكفوني الأول بالتعاون بين دائرة العلاقات الحكومية وجامعة الشارقة والرابطة الفرنسية في الشارقة.

ووجهت السفيرة الفرنسية دعوة إلى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي للمشاركة في قمة "اختر فرنسا" لعام 2027 على رأس وفد من إمارة الشارقة.

وتناول الجانبان فرص تطوير برامج مشتركة في تعليم اللغات والتبادل الأكاديمي والبحث العلمي وتعزيز التعاون في مجالات النشر والترجمة والمكتبات وصون التراث إلى جانب وضع آليات للتنسيق بين المؤسسات المعنية في الجانبين بما يمهد لإطلاق مشاريع طويلة الأمد تسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع فرص تبادل المعرفة بين الطلبة والباحثين والمبدعين والمتخصصين.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن العلاقات الإماراتية الفرنسية ترتكز على شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من خمسة عقود منذ عام 1971 وتُعد قطاعات التعليم والثقافة والبحث المعرفي من أبرز ركائزها مدعومة بعشرات الاتفاقيات المؤسسية واحتضان الدولة لأكبر شبكة للمؤسسات التعليمية والثقافية الفرنسية في المنطقة موضحا أن إمارة الشارقة تمثل رافداً مهماً في هذا المسار بما راكمته على مدى عقود من تجارب ومشاريع مشتركة مع المؤسسات الفرنسية.

وقال إن العلاقات الثقافية والتعليمية التي تجمع الشارقة وفرنسا تشكل نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المعرفية المشتركة والاستثمار طويل الأمد في الإنسان والمؤسسات فعلى مدى عقود أسهمت مشاريع البحث الأثري والتعليم والنشر والتبادل الثقافي في بناء رصيد مهم من الخبرات والعلاقات المؤسسية يمنحنا اليوم قاعدة قوية لتطوير مجالات جديدة من التعاون وتوسيع أثر الشراكات القائمة بما يستجيب للتطورات المتسارعة في قطاعات التعليم والثقافة والمعرفة.

كانت السفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها قد استهلوا برنامجهم في الإمارة بجولة في المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة تعرّفوا خلالها على تاريخ المدرسة ومرافقها والتقوا عدداً من الطلبة والمعلمين والإداريين واطّلعوا على دور الرابطة الفرنسية في الشارقة.

وانتقل الوفد إلى جامعة الشارقة حيث التقى الدكتور عصام الدين العجمي مدير الجامعة وتعرّف على مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وبرامجها وتخصصاتها الدراسية وأوجه التعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات الفرنسية بما في ذلك التبادل الطلابي وتدريب طلبة الطب في المستشفيات الفرنسية.

وشملت الجولة أيضا المركز الفرنكفوني التابع لكلية القانون واطّلع الوفد فيه على أهداف المركز وأنشطته.

واختتمت السفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها برنامج الزيارة في بيت الحكمة حيث تجوّلوا في مرافقه واطّلعوا على معرض "بميزان: من النقطة إلى المعنى" وتعرّفوا على دور بيت الحكمة في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز التواصل المعرفي بين الثقافات.

كانت أولى محطات التعاون بين الشارقة والمؤسسات الفرنسية قد انطلقت مع أعمال البعثة الأثرية الفرنسية في الإمارة عام 984، لتتوسع الشراكات لاحقاً وتشمل مجالات أكاديمية وثقافية متنوعة من أبرزها اتفاقية جامعة الشارقة مع المعهد الدولي للقانون ذي التعبير والإلهام الفرنسي عام 2016 واتفاقية مجموعة كلمات مع دار «غاليمار» الفرنسية عام 2017 إلى جانب اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً لمعرض باريس الدولي للكتاب عام 2018.

وشكّل تأسيس الرابطة الفرنسية في الشارقة عام 2022 محطة مهمة في تعزيز الحضور الثقافي والتعليمي الفرنسي في الإمارة وتواصل هذا المسار من خلال توقيع اتفاقية بين الرابطة والجامعة الأميركية في الشارقة عام 2024 لتعزيز تعليم اللغة الفرنسية والأنشطة الثقافية المشتركة إلى جانب مباحثات هيئة الشارقة للكتاب مع المكتبة الوطنية الفرنسية عام 2025 لاستكشاف فرص التعاون في مجالات المخطوطات والتراث وأدب الأطفال.