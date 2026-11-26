دبي في 26 نوفمبر/وام/ أعلنت "ترانس أميركا لايف برمودا"، الشركة العالمية لتأمينات الحماية على الحياة لأصحاب الثروات، اليوم عن توسيع نطاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت الشركة وفق بيان لها اليوم أن هذا التوسع يأتي استكمالاً لافتتاح الشركة مكتباً تمثيلياً لها في المركز عام 2025.

وتتيح الشركة التابعة التي أنشأتها حديثاً، والحاصلة على ترخيص من الفئة الرابعة، توسيع نطاق عمليات "ترانس أميركا لايف برمودا" انطلاقاً من المركز، بما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة توسعها الدولي ويمكّنها ذلك من تقديم دعم محلي أوسع لشركائها للمساعدة في تلبية احتياجات أصحاب الثروات الكبيرة والفائقة وعائلاتهم في مجالات تخطيط التعاقب ونقل التركات عبر الحدود.

ورحب سعادة عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي بتوسيع حضور"ترانس أميركا لايف برمودا" بمركز دبي المالي العالمي، بما يضيف خبرات متخصصة في مجال التأمين على الحياة لدعم الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعائلات ذات الارتباطات الدولية في مجالات تخطيط التعاقب ونقل التركات، ومع نمو الثروات الخاصة في المنطقة، يؤدي قطاع التأمين دوراً متزايد الأهمية في تمكين العائلات من حماية ثرواتها وهيكلتها ونقلها عبر الأجيال والولايات القضائية المختلفة، ويجمع مركز دبي المالي العالمي هذه القدرات المتكاملة ضمن واحدة من أكثر المنظومات المالية شمولاً في المنطقة، حيث يضم أكثر من 600 شركة لإدارة الثروات والأصول و165 شركة تعمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين.

وقالت كريستين أونغ، الرئيس التنفيذي لشركة ترانس أميركا لايف برمودا، إن مركز دبي المالي العالمي يؤدي دوراً مهماً في استراتيجيتنا العالمية للنمو في قطاع أصحاب الثروات الكبيرة، ويعزز توسع مكتبنا في المركز قدرتنا على دعم العملاء والشركاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، استكمالاً لعملياتنا الراسخة في برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتم تعيين عدنان لاذقي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أعمال مركز دبي المالي العالمي والأسواق الدولية لدى "ترانس أميركا لايف برمودا"، مسؤولاً تنفيذياً أول لشركة ترانس أميركا لايف - مركز دبي المالي العالمي المحدودة، وانضم إلى فريق الإدارة العليا العالمي للشركة.

وقال لاذقي:" منذ تأسيس مكتبنا التمثيلي، أسهمنا في بناء علاقات مع الوسطاء والبنوك الخاصة وغيرهم من الشركاء في مختلف أنحاء المنطقة، ويتيح لنا ترخيص الفئة الرابعة العمل بصورة أقرب مع هؤلاء الشركاء وتقديم دعم أفضل لهم لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة والفائقة، ونخطط لمضاعفة حجم فريقنا في مركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً متنامي الأهمية للثروات الخاصة العالمية.