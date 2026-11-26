العين في 26 نوفمبر/وام/ يستعرض اتحاد الإمارات للصقور أبرز بطولاته ومبادراته للموسم الرياضي 2026–2027، خلال مشاركته الحالية للمرة الثانية في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين.

وقال سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن جناح الاتحاد يعرّف الزوار ببرامجه المحلية والدولية، وفي مقدمتها النسخة الثانية من «كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور»، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن البطولة تأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف توسيع انتشار رياضة سباقات الصقور عالمياً، مشيراً إلى أن الاتحاد يستعد أيضاً لإقامة «كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور» في ديسمبر المقبل، بمشاركة متوقعة لأكثر من 34 فريقاً من 31 دولة.

وأضاف أن الجناح يعرض إحصاءات أعداد المشاركين والصقور في منافسات الموسم، ويعرّف الزوار بالبطولات المحلية، ومنها «كأس الاتحاد لسباقات الصقور» و«درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور»، إلى جانب سباقات التلواح التمهيدية التي اختُتمت أخيراً.

وأشار ابن مرخان إلى أن الاتحاد يسلط الضوء في جناحه على «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة»، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بمناسبة مرور 50 عاماً على انعقاد مؤتمر الصداقة الدولي الأول للصقارة «البيزرة»، الذي استضافته أبوظبي عام 1976.

وأوضح أن الوثيقة تضم عشرة مبادئ تستند إلى إسهامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في صون موروث الصقارة، وتشمل الرفق بالصقر وتنظيم الرياضة وتعزيز حوكمتها، وترسيخ دور الصقارة في توطيد أواصر الصداقة والتعاون الدولي.