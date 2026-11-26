أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ تنظم حديقة أم الإمارات برنامجا حافلا بالفعاليات والأنشطة التراثية والترفيهية، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 تحت شعار "انتماء وولاء"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل .

ودعت الحديقة العائلات والأصدقاء إلى مشاركة أجواء هذه المناسبة الوطنية، من خلال تجارب مجتمعية متنوعة تجمع بين الاحتفاء بالهوية الإماراتية والتقاليد الأصيلة والأنشطة الإبداعية المناسبة لمختلف الأعمار.

وتتزين الحديقة بأجواء احتفالية تعكس روح الاتحاد وقيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية ويتضمن البرنامج عروض العيالة الإماراتية، والمسيرات الوطنية بمشاركة أفراد المجتمع، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المستوحاة من التراث المحلي، بما في ذلك نقش الحناء وورش فن الخط العربي.

وسيحظى جميع أفراد العائلة بفرصة المشاركة في ورش فنية وإبداعية متنوعة، تشمل رسم علم دولة الإمارات، والرسم على الجبس، والأعمال اليدوية.

وتوفر الحديقة منطقة للألعاب التفاعلية تضم الجولف والبولينج وكرة القدم، بما يتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة والمشاركة في أنشطة جماعية.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع مجموعة من العروض الترفيهية الحية، تشمل عروض المهرجين والألعاب البهلوانية، بما فيها عروض التوازن والوقوف على اليدين، إلى جانب عرض "رقصة الساحر" وقراءة القصص، لتقدم للزوار تجارب تجمع بين الترفيه والتعلم والإبداع.

وإلى جانب احتفالات عيد الاتحاد، يمكن للزوار الاستمتاع بعرض الصقور الذي يُقام يومياً ويتيح فرصة للتعرف عن قرب على تراث الصقارة ومكانته في الثقافة الإماراتية، والتفاعل مع الصقارين والتقاط الصور التذكارية مع الصقور.

ويستقبل "سوق الحديقة" زواره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمنطقتي الممشى وحديقة الأطفال ويضم أكثر من 60 عارضاً يقدمون تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية والأزياء والمأكولات والمشروبات، إلى جانب الأنشطة العائلية.

ويشكل السوق منصة لدعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع.

وتكتمل التجارب العائلية مع فعالية "سينما الحديقة"، التي تقدم عروضاً سينمائية في الهواء الطلق يومياً حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وسط المساحات الخضراء والأجواء الشتوية المعتدلة في أبوظبي.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية في الحديقة، بما في ذلك «باونس» و«حظيرة الحيوانات»، إلى جانب خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تلبي مختلف الأذواق.

وتشكّل عطلة نهاية الأسبوع الممتدة فرصة أخيرة لزيارة "بينالي الأطفال"، الذي ينظمه مهرجان أبوظبي وتستضيفه الحديقة بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وسلايل للضيافة قبل اختتام فعالياته في 6 ديسمبر.