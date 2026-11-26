الشارقة في 26 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تفعيل خدمتيّ "التدريب على تمارين الإخلاء للمنشآت والمباني" و"اعتماد خطة الطوارئ" المنصوص عليهما في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بهدف تعزيز جاهزية المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع وعي العاملين وشاغلي المباني بإجراءات السلامة، وتمكينهم من التعامل السليم مع حالات الطوارئ من خلال خطط واضحة وتدريبات تساعدهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومغادرة المباني بأمان.

وأوضحت الهيئة أن الخدمتين ستُقدّمان بالتوازي ضمن إجراءات خدمة استيفاء المباني بما يعزز التكامل بين استيفاء متطلّبات السلامة وجاهزية الأفراد للتعامل مع المخاطر ويتيح هذا الربط للمنشآت تنظيم استعداداتها للطوارئ والتأكد من معرفة العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع الإنذار إلى جانب توضيح مسؤوليات الفرق المكلفة بإدارة الإخلاء بما يساعد على تنسيق الجهود وتجنب الارتباك وتسريع مغادرة شاغلي المبنى إلى نقاط التجمع المحددة.

وقال اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني تتطلّب : حماية الأرواح والممتلكات استعداداً مسبقاً تتكامل فيه متطلّبات السلامة مع كفاءة التخطيط وجاهزية الأفراد ومن هنا نحرص على أن تكون المنشآت قادرة على ترجمة خططها إلى إجراءات واضحة يعرفها العاملون ويتدرّبون عليها لأن حسن التصرّف في اللحظات الأولى من الطوارئ يساعد على الحد من المخاطر ويدعم جهود فرق الاستجابة في أداء مهامها.

وأضاف : نهدف من تفعيل الخدمتين إلى ترسيخ الاستعداد للطوارئ بوصفه جزءاً من مسؤوليات إدارة المنشآت وممارساتها اليومية فالتدريب يتيح للمسؤولين تقييم قدرة فرقهم على تنفيذ الخطط والتعرّف على ما يحتاج إلى تطوير ويمنح العاملين فهماً أفضل لأدوارهم وثقة أكبر في التصرّف ويشكّل تعاون إدارات المنشآت وإشراك العاملين في هذه التمارين عاملاً أساسياً في تعزيز فاعلية إجراءات السلامة والمحافظة على الجاهزية.

وبيّنت الهيئة أن خدمة اعتماد خطة الطوارئ تساعد المنشآت على تحديد أدوار فرق العمل ومسؤولياتها وتنظيم إجراءات الإبلاغ والإخلاء وتحديد مسارات الخروج ونقاط التجمع بما يوفر مرجعاً واضحاً للتعامل مع الحالات الطارئة وتتيح خدمة التدريب على تمارين الإخلاء تطبيق هذه الإجراءات عملياً والتحقق من استيعاب العاملين لها وقدرتهم على تنفيذها إلى جانب رصد جوانب التحسين ومعالجتها مسبقاً بما يعزز كفاءة الخطط وسهولة تطبيقها عند الحاجة.

ودعت الهيئة مسؤولي المنشآت والمباني إلى إشراك العاملين في تمارين الإخلاء وتعريفهم بمسارات الخروج ونقاط التجمع والإجراءات المرتبطة بأدوارهم بما يعزز قدرتهم على التصرّف بهدوء والتعاون أثناء الطوارئ مؤكدة أهمية الاستفادة من نتائج التمارين في تحسين الاستعدادات ومعالجة الملاحظات مشيرة إلى أن تفعيل الخدمتين يدعم توفير بيئة أكثر أماناً للعاملين وشاغلي المباني والزوار ويسهم في الحد من الأضرار التي قد تلحق بالأرواح والممتلكات.