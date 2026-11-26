أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ أعربت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن بالغ الأسى للعثور على أحد أفراد طاقم إحدى سفنها ويحمل الجنسية الأردنية متوفيا والذي كان في عداد المفقودين عقب الهجوم الذي تعرضت له السفينة في مضيق هرمز يوم السابع عشر من نوفمبر الجاري.

وعبرت الشركة في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وأكدت تقديمها كامل الدعم اللازم في هذا الوقت العصيب موضحة أنه احتراماً لخصوصية أسرته، لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل شخصية إضافية.

وأشارت الشركة إلى تعرض 11 فرداً من أفراد الطاقم لإصابات غادر 9 منهم المستشفى، فيما لا يزال إثنان يتلقيان الرعاية الطبية.

وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.