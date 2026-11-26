لندن في 26 نوفمبر/ وام/ يشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في النسخة الثالثة من منتدى المعادن الحرجة بين المملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط، الذي يُعقد في «ويلتون بارك» بالمملكة المتحدة.

وينظم المنتدى «كامبريدج ميناف» بالشراكة مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ومؤسسة فاراداي، وشركة «فيتول»، ويجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الصناعي والمؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب خبراء وباحثين متخصصين، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع المعادن الحرجة.

ويناقش المنتدى فرص الاستثمار والتصنيع في سلاسل القيمة للمعادن الحرجة، مع التركيز على البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ومعالجة المعادن، وآليات التمويل، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية المستدامة.