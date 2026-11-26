الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ أعلنت هيئة الشارقة للآثار اكتشاف خمسة نقوش صخرية نادرة تجسّد سلاحف بحرية في أعماق جبال وادي الحلو بإمارة الشارقة يُرجّح أن يعود تاريخها إلى نحو 7 آلاف عام .

ويقدّم هذا الاكتشاف دلائل جديدة حول الصلات الثقافية بين سكان الجبال والمناطق الساحلية في عصور ما قبل التاريخ.

وعُثر على النقوش ضمن لوحة فن صخري سُجّلت حديثاً خلال الأعمال الميدانية التي نفّذتها هيئة الشارقة للآثار هذا العام في منطقة لفت المجتمع المحلي الانتباه إليها عام 2022.

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن النقوش تصوّر كائنات بحرية على صخور تقع في منطقة جبلية بعيدة عن البحر ويدرس علماء الآثار كيفية معرفة سكان المنطقة قديماً بهذه الكائنات وما إذا كانت تربطهم صلات بالمجتمعات التي عاشت على السواحل ويعزّز ذلك الأدلة على التواصل والتبادل الثقافي بين المجتمعات الداخلية والساحلية في إمارة الشارقة.

و تصور أربعة من النقوش الخمسة سلاحف جلدية الظهر وهي أكبر أنواع السلاحف البحرية الحية في العالم واللافت أن من نحتوا هذه الرسوم أظهروا خطوطاً على أصداف السلاحف تشبه إلى حد كبير الخطوط الطولية البارزة التي تميّز هذا النوع وهو ما ساعد علماء الآثار على التعرّف إليه اليوم.

ويكتسب الاكتشاف أهمية خاصة لندرته إذ لم يُعثر على نقوش صخرية مماثلة لهذا النوع من السلاحف البحرية سوى في موقعين آخرين في شبه جزيرة عُمان ما يجعل وادي الحلو في الشارقة ثالث موقع معروف يضم هذه النقوش على مستوى المنطقة.

ولا تقتصر أهمية النقوش على ما تصوّره من كائنات بحرية بل تمتد إلى ما قد تكشفه عن مكانة وادي الحلو في التاريخ القديم للمنطقة فوجود هذه الرسوم في قلب الجبال يشير إلى احتمال وجود روابط بين سكان المناطق الجبلية والمجتمعات الساحلية سواء من خلال التنقّل أو تبادل المعارف أو شبكات التواصل والتبادل التي ربما ربطت الجبال بالبحر ويفتح ذلك المجال أمام علماء الآثار لدراسة الدور الذي أدّاه وادي الحلو قديماً واحتمال ارتباطه بشبكات أوسع امتدت بين المناطق الداخلية والسواحل.

ويُرجّح الباحثون أن تعود هذه النقوش إلى نحو عام 5000 قبل الميلاد إلا أن عمرها الدقيق لم يُؤكَّد بعد كما تبقى الأسباب التي دفعت سكان المنطقة إلى نحت هذه السلاحف غير معروفة حتى اليوم فربما شاهدوها أو عرفوها من خلال القصص المتداولة أو كانت تحمل لديهم دلالات رمزية مهمة.

ويضيف هذا الاكتشاف فصلاً جديداً إلى تاريخ الشارقة العريق ويسلّط الضوء على جوانب من حياة المجتمعات التي عاشت على أرضها قبل آلاف السنين ولا تزال آثارها تحتفظ به من أسرار تنتظر من يكشفها.