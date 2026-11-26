عجمان في 26 نوفمبر/ وام/ شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، احتفالات الدائرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 .

تضمن برنامج الاحتفالات، - الذي أقيم في مقر الدائرة بحضور موظفيها ومراجعيها - عروضاً وطنية ومسابقات تراثية تهدف إلى التعريف بتاريخ دولة الإمارات وعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده.

وهنّأ الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الاتحاد الـ55 يمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة التي أصبحت نموذجاً رائداً في البناء والتنمية، بفضل قيادة طموحة آمنت بقدرات أبنائها، الذين حافظوا على مكتسبات الوطن وأسهموا بإخلاصهم ووفائهم لإرث الآباء المؤسسين في تحقيق طموحاته.