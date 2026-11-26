الفجيرة في 26 نوفمبر/وام/ حضر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الحفل الفني الوطني الذي نظمته كليات التقنية العليا احتفاء بعيد الاتحاد الـ55 .

استعرض الحفل مسيرة دولة الإمارات منذ التأسيس، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مجسداً قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتواصل مسيرة البناء والتنمية بين الأجيال.

بدأ الحفل بتقديم عرض فني وطني بعنوان (من أثر القدم، إلى أثر النجم)، استعرض مسيرة دولة الإمارات منذ زمن الأجداد، مروراً بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، وصولاً إلى إنجازات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، مجسداً قيم الأصالة والصبر والعزيمة.

جمع العرض بين المشاهد السينمائية والأداء المسرحي والموسيقى والمؤثرات البصرية، بمشاركة نحو 130 مؤدياً من الممثلين والفرق التراثية والأطفال والعازفين، من خلال حكاية الطفل حمد ورحلته عبر الزمن، التي استحضرت حياة الأجداد وكفاحهم في البر والبحر، وانتقلت إلى المستقبل لتبرز إسهامات الأجيال الجديدة في مجالات الهندسة والفضاء والطيران والطاقة، ودور العلم والابتكار في صناعة مستقبل الوطن.

واختُتم العرض بلقاء رمزي جمع حمد الطفل وحمد الشاب، تجسيداً لانتقال قيم الوطن ومنجزاته بين الأجيال، أعقبه أوبريت فني احتفاءً بمنجزات الاتحاد وتطلعات المستقبل.