دبي في 26 نوفمبر/ وام/ احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقرها بدبي، ومكاتبها التمثيلية في إمارات الدولة، بعيد الاتحاد الــ 55، بمشاركة قيادات الوزارة والموظفين، وسط أجواء وطنية وتراثية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد، والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة ، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية للفخر والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات، واستذكار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وحّدوا الإرادة وأرسوا دعائم دولة راسخة أصبحت نموذجاً في التنمية والريادة ، وأن مسيرة الاتحاد تواصل تقدمها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وجدد موظفو الوزارة العهد بمواصلة العمل والعطاء وخدمة الوطن والمجتمع، والإسهام في دعم مسيرة القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات وطنية وتراثية، قدمت خلالها شرطة دبي عرضاً للسيارات الفارهة وآخر للكلاب البوليسية، إلى جانب فقرة للفرقة الموسيقية، في حين شاركت الفرقة الحربية في الاحتفال الذي شمل مسابقات وفقرات متنوعة.

وجسد برنامج الاحتفال حرص الوزارة على إبراز الموروث الإماراتي كجزء من الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التلاحم والانتماء في بيئة العمل، بما يعكس مكانة عيد الاتحاد في وجدان أفراد المجتمع.