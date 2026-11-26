أبوظبي في 26 ديسمبر / وام / تشارك الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، ضمن جناح حكومة أبوظبي في الدورة السادسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مستعرضةً مجموعة من حلولها الرقمية الذكية وأحدث مشاريعها المبتكرة، التي تعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومة العمل الجمركي وترسيخ ريادتها العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات مميزة تنسجم مع التوجهات الحكومية وتدعم مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات وممارسة الأعمال.

وتطلق جمارك أبوظبي خلال مشاركتها أحدث أنظمتها الرقمية، وتستعرض أبرز مشاريعها التطويرية بما فيها «منظومة قياس زمن الإفراج»، التي تمثل نقلة نوعية في تطوير آليات قياس وتحليل أداء الإجراءات الجمركية والحدودية، من خلال توفير رؤية شاملة ودقيقة للزمن المستغرق في حركة البضائع عبر مختلف المنافذ الجمركية في الإمارة، بما يتيح تحديد التحديات التشغيلية ومصادر التأخير وفرص التحسين، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة إجراءات الإجراء الجمركي.

وتعتمد المنظومة على الربط الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المنافذ، بما يتيح الانتقال من القياس الدوري إلى الرصد والمتابعة شبه اللحظية لمؤشرات الأداء، من خلال لوحة تحكم تفاعلية توفر بيانات موحدة وقراءات تحليلية مرئية لمراحل رحلة الشحنة، بدءاً من الوصول والتسجيل، مروراً بإجراءات التخليص، وصولاً إلى الإفراج والمغادرة، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والكشف المبكر عن الاختناقات التشغيلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وتستند المنظومة إلى منهجية دراسة زمن الإفراج المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، من خلال تحليل البيانات الزمنية للإجراءات وربطها بالملاحظات الميدانية، مع إمكانية تصنيف وتحليل النتائج بحسب المنفذ ونوع الحركة والإجراء والعوامل المؤثرة، بما يوفر مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس والمقارنة، ويدعم تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية.